Geraci Siculo, Sicilia/ Finalista de Il Borgo dei Borghi 2021: ex colonia greca

Il piccolo borgo di Geraci Siculo è in gara nella grande sfida “Il borgo dei borghi 2021” in onda su Rai 3 domenica 4 aprile. Geraci Siculo si trova su un colle con una altezza di 1077 metri all’interno del Parco delle Madonie, in provincia di Palermo, in Sicilia. Edificata come colonia greca, successivamente divenne un centro romano e oggi presenta un centro storico con i resti di un castello bizantino, antiche chiese e case in pietra. Il cuore del borgo è Piazza del Popolo, a cui si arriva passeggiando tra strette vie e nella quale spiccano due chiese, quella di Santa Maria Maggiore, al cui interno si trovano diverse opere scultoree e pittoriche, e quella del Collegio di Maria. Da qui si può godere del bellissimo panorama delle Madonie e delle sue campagne. Geraci Siculo è un borgo nel quale prevalgono la pastorizia e l’agricoltura, ma che è conosciuto anche come il centro per l’imbottigliamento dell’acqua minerale che arriva proprio dalle montagne geracesi.

Corciano, Umbria: cosa vedere?/ Finalista de Il borgo dei borghi 2021

Geraci Siculo: la tradizione culinaria

Altre chiese che si possono visitare a Geraci Siculo sono quella di San Giacomo, con all’interno un crocifisso quattrocentesco in legno, una statua del santo, sempre in legno, e un affresco di stile bizantino, e la Chiesa di San’Anna con la cappella palatina dei Ventimiglia. Geraci Siculo è rinomata anche per le sue specialità culinarie e i suoi prodotti tipici, tra i quali spiccano la “pittrina ca fasola”, un castrato al sugo arricchito con la tipica “fagiola” verde del luogo, e i “sasizunedda ca addauro”, delle polpette di carne tritate cotte avvolte in una foglia di alloro. Da gustare anche i “maccarruna”, una pasta fresca che assomiglia a dei grandi bucatini. Per quanto riguarda l’aspetto naturalistico il borgo, che fa parte del Parco Regionale delle Madonie, permette agli amanti della natura di ammirare un bosco di sugheri unico nella regione, delle splendide faggete e una serie di canyon con quello di Gonato, il più famoso, che si trova sul versante di Castelnuovo, un’area dove si possono vedere anche degli esemplari di un avvoltoio molto raro, il capovaccaio. Clicca qui per vedere il video di presentazione di Geraci Siculo

LEGGI ANCHE:

Pietramontecorvino, Puglia/ Finalista de Il borgo dei borghi 2021: alla scoperta del paesePico, Lazio/ Finalista de Il borgo dei borghi 2021: a ridosso di monte Pota

© RIPRODUZIONE RISERVATA