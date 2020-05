Gerardina Trovato scrive a Mattarella/ “Complotti, rapporti segreti, la verità è..”

Pubblicità

Gerardina Trovato continua la sua battaglia personale e non solo. Alla luce di tutto quello che sta succedendo agli addetti ai lavori e ai suoi colleghi in questo periodo, sembra proprio che la sua voce e la sua richiesta possano essere da esempio per tutti. Le incertezze si moltiplicano, in molti non sanno quando potranno sul set, altri ancora non sanno se potranno tornare su un palco a cantare mentre chi di dovere promette di essere a lavoro su un ritorno alla normalità, o quasi, sfruttando arene, piazze e spazi all’aperto. Niente sarà come prima ma questo potrebbe essere un inizio. Non ha questa mossa di fiducia Gerardina Trovato che arriva già da una situazione complicata e non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. Nei giorni scorsi lei stessa ha lanciato l’allarme sullo sfratto e i pochi soldi che ha per vivere ma adesso si vuole fare portavoce di chi, come lei, non riesce a pianificare il futuro.

L’APPELLO DI GERARDINA TROVATO AL PRESIDENTE MATTARELLA

Proprio per questo ha deciso di scrivere una lunga lettera indirizzata, tra gli altri, al Presidente Mattarella chiedendo a lui, in quanto superpartes, un intervento che possa spiegare dove si andrà e cosa è successo: “Abbiamo bisogno di vederla, di sentirla parlare. Ho bisogno di sentire da lei quello che è successo e cosa succederà. Abbiamo sentito di complotti, di rapporti segreti, di virus manipolati, prima era un’influenza ora è un mostro…ho capito che la Costituzione è sospesa ma vorrei sentirlo da lei, ci può spiegare perché e fino a quando?”. Sicuramente la risposta a queste domande potrebbe non arrivare ma sembra che la Trovato, oltre alla voglia di progettare il futuro, abbia voglia di sapere cosa c’è dietro le quinte di questa pandemia che ha messo tutti in ginocchio.

Ecco il post con la lettera integrale:





