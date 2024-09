Gerardina Trovato malattia, confessione choc a Verissimo: “Sono stata riempita di farmaci, non riuscivo ad alzarmi”

L’ultima ospite della puntata di oggi di Verissimo è stata Gerardina Trovato. La cantante catanese lontana dalle scene da anni suo malgrado nelle scorse settimane ha commosso tutti ritornando ad esibirsi su un palco e poi ringraziando tutti i suoi sostenitori su Tik Tok. Sulle sue condizioni di salute e sul rapporto turbolento con i genitori si è detto e scritto di tutto e per questo la cantante ha voluto rivelare la sua verità durante la chiacchierata con Silvia Toffanin.

Innanzitutto Gerardina Trovato ha ammesso che pochi mesi dopo l’enorme successo al Festival di Sanremo 2024 ha iniziato a soffrire d’ansia ma, rivoltasi ad un medico, è stata riempita di farmaci: “Non so di cosa si fossero convinti che avessi. Molti artisti sono bipolari, ma io sono mono! Questo medico parlava di disturbi bipolari, che io non ho e poi ho preso queste medicine.” A causa delle medicine prese per una malattia di cui forse non soffriva ha iniziato a perdere forza e stare male e una mattina ha cercato di scendere dal letto ma, essendo troppo debole, è scivolata ed è rimasta a terra: “La mia schiena si stava spezzando e così ho iniziato a gridare aiuto. La mia domestica mi ha preso e sono rimasta paralizzata per otto mesi”.

Curata per la sindrome bipolare che lei sostiene di non aver mai avuto, per Gerardina Trovato è iniziato un periodo difficile e complicato: “Il dottore continuava a darmi farmaci dicendo che ero depressa. Poi ho avuto l’acidosi al fegato fulminante, l’ambulanza mi ha portato subito in ospedale. Poi è arrivato uno psichiatra intelligente e che ha visto che medicine prendevo e ha capito che non avevo nulla.” “Alla fine il mio medico ha ammesso l’errore ‘mi dispiace ho sbagliato’.” ha concluso Gerardina. Durante il doloroso racconto la cantante catanese non è riuscita a trattenere le lacrime. Adesso l’artista è pronta per ritornare alla sua musica. Nel salotto di Silvia Toffanin ha ringraziato Nek per esserle stato vicino e sostenerla in questo periodo così come Renato Zero.