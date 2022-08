Germana Schena, moglie di Fausto Leali/ “All’inizio non volevo sposarmi: poi lei…”

Ci sarà anche Fausto Leali nel parterre di ospiti dello show “D’Iva” che questa sera verrà riproposto dalle reti Mediaset per celebrare la lunga carriera musicale e televisiva di Iva Zanicchi: come si ricorda, i due appuntamenti dello one-woman show dedicato alla cantautrice di Ligonchio (Emilia-Romagna) erano andati in onda nel novembre del 2021 e la puntata di questa sera sarà l’occasione per rivedere sul palco l’artista 77enne di Nuvolento, scoprendo anche qualcosa in più sulla sua vita privata e sentimentale.

Fausto Leali, classe 1944, è infatti stato sposato dal 1968 al 1983 con Milena Cantù, per poi iniziare una relazione con Claudia Cocomello e prima di finire… tra le braccia di Germana Schena, sua terza e attuale moglie. Ma cosa sappiamo di lei? Andiamo con ordine: dopo le due precedenti storie, che lo avevano reso padre ber quattro volte (Leali è diventato genitore due volte con le due donne), dal 2014 è sposato a Germana Schena, ben nota già agli aficionados del cantautore lombardo per essere stata anche la sua vocalist. E pazienza per i quasi trent’anni di differenza tra i due quando c’è l’amore.

GERMANA SCHENA, CHI E’ LA TERZA MOGLIE DI FAUSTO LEALI? “ALL’INIZIO NON VOLEVO, POI…”

Anzi, a tal proposito lo stesso Fausto Leali si è sentito in dovere di puntualizzare parlando del legame che c’è con la sua terza moglie e di come la differenza d’età sia forse solamente una questione di testa: “Io sono molto avanti con l’età, è vero… Ma non sento il peso di questa differenza e lei ancora meno!” aveva spiegato una volta, rivelando pure alcuni dettagli della loro love story e di come era nata. Tra lui e la Schena pare sia stato non amore a prima vista, ma quasi, come aveva raccontato durante una ospitata a ‘Oggi è un altro giorno’: “A lei sono piaciuto subito, per come ero fisicamente…” ha raccontato Leali parlando anche per la sua compagna, pur ammettendo candidamente che Germana lo conosceva poco coma artista (sic) dal momento che la donna è sempre stata fan di un altro tipo di musica.

E la decisione di convolare a nozze nonostante una storia d’amore certamente non lunga? A rivelarne alcuni dettagli è sempre lo stesso Fausto: “CI siamo sposati dopo un breve fidanzamento dato che lei sapeva che ci tenevo moltissimo…” ha spiegato, accennando pure al fatto che la sua ex corista usciva da una precedente relazione ed era già mamma di un ragazzo. “All’inizio non mi andava di sposarmi dato che arrivavo da un matrimonio e da una lunga convivenza… Poi ci ho ripensato. ‘Perché no?’ mi sono detto, e così…”. Non solo: “Sono molto geloso e possessivo, ma lei non mi dà motivi di esserlo. All’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento, e qualche ‘scappatoia’ c’è stata. Ma poi ho capito che avevo trovato la donna giusta” aveva chiosato Leali.











