Germana Schena, moglie di Fausto Leali/ Lui: “l’ho sposata al momento giusto”

Germana Schena è la moglie di Fausto Leali: i due si conoscono per una strana casualità del destino e poi scoppia l’amore. Proprio così, Fausto Leali e Germana formano una bellissima coppia da circa 7 anni. Per il cantante si tratta del terzo matrimonio dopo i due precedenti con Milena Cantù e Claudia Cocomello. Il cantante dalla ‘voce nera’, come viene chiamato nel settore musicale, è stato sposato dal 1968 al 1983 con Milena Cantù, la madre delle figlie Deborah e Samantha, mentre successivamente si è sposato in seconde nozze con Claudia Cocomello, madre dei figli Francis Faustino e Lucrezia.

Fausto Leali/ Padre orgoglioso dei figli Samantha e Deborah, Lucrezia e Francis Faustino

Successivamente il cantante di “Mi manchi” si è innamorato di Germana Schena, un incontro avvenuto per puro caso proprio su di un palcoscenico. La Schena, infatti, per diverso tempo è stata corista della sua band. I due, infatti, prima sono diventati amici e poi è scattato l’amore in un momento propizio per entrambi.

Fausto Leali e Luisa Corna/ "Noi amici veri, a Sanremo eravamo la strana coppia!"

Fausto Leali: “Germana Schena? E’ la ragazza giusta”

“Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo “avvicinati”. Da lì è nato un matrimonio” ha raccontato proprio Fausto Leali ospite di Barbara d’Urso parlando della moglie Germana Schena. Un amore importante nonostante la differenza di età, visto che tra i due ci sono ben 30 anni di distacco. Una cosa è certa: Fausto Leali è follemente innamorato della sua Germana: “sono geloso, possessivo, ho molti difetti, ma lei non mi dà motivo di esserlo. Se lei è gelosa di me? Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento… allora lì qualche “scappatoia” c’è stata! Non credo che ci siano state anche da parte sua, lei è una persona più sana di me. Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”.

Fausto Leali/ Grande emozione, ma che stecca (Sanremo 2021)

Le cose tra i due sono nate con semplicità e dando tempo al tempo. “Mi sono affezionato a questa ragazza, mi sono avvicinato, le ho fatto il filo e poi, quando è arrivato il momento giusto, l’ho sposata” – ha raccontato proprio il cantante ospite di Verissimo di Silvia Toffanin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA