Germana Schena, moglie Fausto Leali/ “Ci siamo innamorati durante un viaggio in auto”

Germana Schena è per tutti noi la moglie di Fausto Leali, la donna che in questi ultimi mesi si è schierata accanto al marito per smentire e rimandare al mittente le accuse di razzismo che lo hanno sbattuto fuori anche dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Mentre il marito questa sera tornerà a fare quello che sa fare meglio, ovvero cantare su un palco come quello di Sanremo 2021, i fan vogliono conoscere meglio la donna che gli ha rubato il cuore. Germana Schena è di origine foggiana e in passato ha amato la musica tanto da farne una professione. Chi la conosce bene sa già che era una corista e proprio accompagnando Fausto Leali sul palco è riuscita a conquistarlo. La Schena ha preso lezione di canto sin da giovane, è riuscita ad entrare nello staff di Leali in qualità di corista ed è stato sul palco che è scattata la scintilla.

Germana Schena, chi è la moglie Fausto Leali? Quel viaggio in macchina che…

Secondo quanto hanno raccontato Fausto Leali e la moglie sembra che quando si sono incontrati la prima volta erano entrambi impegnati in altre relazioni ma qualche tempo dopo, si sono ritrovati liberi e da soli in macchina per raggiungere la location di un tour, e a quel punto tutto è cambiato. Sei anni dopo quel famoso viaggio in macchina, Germana Schena è diventata la moglie di Fausto Leali con una cerimonia celebrata a Foggia nel mese di giugno, il terzo matrimonio per il cantante che ha già annunciato la sua voglia di fermarsi qui con la sua ex corista, anche se a dividerli ci sono 30 anni di differenza.



