Germana Schena, moglie di Fausto Leali/ “Sposati dopo un po’ di fidanzamento”

Fausto Leali e Germana Schena: il primo incontro

Germana Schena è la moglie di Fausto Leali. Un amore nato quasi per caso quello tra il cantante e la corista. Proprio il cantante di “A chi” ha raccontato: “per un po’ di tempo è stata la mia corista, lei ha avuto una relazione e un figlio. Poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati dopo un po’ di fidanzamento. Sapevo che ci teneva tantissimo: io arrivavo da un matrimonio e da una convivenza lunga, non mi andava tanto di sposarmi. Poi ho pensato: perché no? E ci siamo sposati sette anni fa”. Ma come è iniziato tutto? A rivelarlo è stato il cantante ospite di Barbara d’Urso: “una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo avvicinati. Da lì è nato un matrimonio”.

Fausto Leali: "Eravamo poveri, a 11 anni andai a lavorare"/ "A inizio carriera..."

Si tratta della terza moglie del cantante che in passato è stato legato a Milena Cantù e Claudia Cocomello da cui ha avuto quattro figli: Deborah e Samantha dalla prima e Lucrezia e Francis Faustino dalla seconda. Poi nella sua vita è arrivata Germana.

Fausto Leali e Germana Schena: un grande amore

Un amore nato quasi subito tra Fausto Leali e Germana Schena. Proprio l’artista, ospite del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ha raccontato: “lei mi dice che quando mi ha visto la prima volta le sono piaciuto subito, fisicamente come ero. Mi conosceva poco come cantante, sapeva chi fossi ma amava un altro tipo di musica”. Non solo, il cantante parlando della compagna ha aggiunto: “Germana er un po’ di tempo è stata la mia corista, lei ha avuto una relazione e un figlio. Poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati dopo un po’ di fidanzamento. Sapevo che ci teneva tantissimo: io arrivavo da un matrimonio e da una convivenza lunga, non mi andava tanto di sposarmi. Poi ho pensato: perché no? E ci siamo sposati sette anni fa”.

Fausto Leali: "Milena Cantù? La tradivo, troppe occasioni"/ "Con Germana Schena..."

Tra i due la differenza di età non è mai stata un problema: “io sono molto avanti con l’età, ma non sento il peso della differenza d’età, lei ancora meno”.

LEGGI ANCHE:

Samantha, Deborah, Francis, Lucrezia figli Fausto Leali/ Tre mogli e due volte nonno

© RIPRODUZIONE RISERVATA