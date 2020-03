Germana Schena, moglie Fausto Leali/ Lui: “In un auto è nato il matrimonio”

Germana Schena è la moglie di Fausto Leali, il cantautore ospite della puntata di sabato 7 marzo 2020 di “Verissimo”, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Germana e Fausto sono felicemente innamorati da anni: un rapporto nato quasi per caso visto che Germana è entrata nell’entourage di Fausto come corista. “Nel lontano 2001 grazie al pianista Nicola, sono arrivata nel gruppo. Ho avuto l’approvazione di Fausto e sono diventata la vocalist ufficiale” ha raccontato così la vocalist il suo ingresso nella squadra di Fausto Leali. Poco dopo però ha dovuto lasciare la band per una gravidanza: “è l’inizio del 2003 quando decido di lasciare la tournée per portare avanti la mia gravidanza. Chiamo perciò un’amica affinchè mi sostituisca. A dicembre è poi nato Andrea e per tutto il 2004 ho dedicato tutta me stessa a mio figlio che oggi ha 10 anni”. Qualche anno dopo per la vocalist torna a lavorare con Fausto e scoppia l’amore: “nel 2005 la casualità vuole però che, durante il tour di Fausto, la mia amica si rompa una gamba. Lui mi richiama con urgenza. E io accetto, pur dovendo portare avanti contemporaneamente due tournée”. Un periodo faticoso per Germana, nel corso del quale sboccia l’amore”. I due si sono così ritrovati così a lavorare a stretto contatto e poco dopo è scoppiata la passione. Una passione travolgente che li ha spinti anche a sposarsi come ha raccontato lo stesso artista durante un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In. L’occasione è stato un tour che ha portato Fausto a girare l’Italia e precisamente un viaggio in auto come ha raccontato lo stesso artista di “Deborah”. I due si trovavano in auto e proprio in quel momento si sono avvicinati talmente tanto da decidere di fare il grande passo. “Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo “avvicinati”. Da lì è nato un matrimonio” ha raccontato Leali.

Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali

Il matrimonio tra Germana Schena e Fausto Leali è stato intimo e riservato a pochissimi amici come ha raccontato lo stesso artista durante un’intervista rilasciata a Repubblica: “zero assoluto, una cerimonia ristretta solo con i nostri famigliari a Genova. E le foto date in esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni. Me ne sono pentito, se mi sposassi ora mi scatenerei. Ma mi sono sposato tre volte, può bastare. Anche perché con la mia moglie attuale, Germana Schena, va tutto splendidamente”. Non solo, il cantante parlando del suo rapporto con la moglie ha rivelato: “sono geloso, possessivo, ho molti difetti, ma lei non mi dà motivo di esserlo. Se lei è gelosa di me? Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento… allora lì qualche “scappatoia” c’è stata! Non credo che ci siano state anche da parte sua, lei è una persona più sana di me. Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”. Sul conto di Germana Schena possiamo dirvi che è nata il 17 luglio sotto il segno del Cancro a Foggia e sin da bambina si è appassionata al mondo della musica trasformando questa sua passione in un lavoro. Oggi, infatti, lavora come corista nel team di Fausto Leali, anche se in passato si è candidata nelle liste di Forza Italia per la sua città. Una scelta che la stessa Germana ha voluto condividere sui social dove è molto attiva e presente: “Vi annuncio la mia partecipazione come candidata consigliera alle elezioni amministrative per la città di Foggia. Per anni ho ascoltato e letto svariati messaggi di chi voleva farsi ascoltare senza mai riuscirci; oggi potrei con un ruolo politico far risuonare le speranze e il desiderio di una città che può’, ‘essere leali verso la nostra città sarà il mio ed il nostro motto'”.

