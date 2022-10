Germana Schena, terza moglie di Fausto Leali/ Uniti nella vita come nella musica

Germana Schena, terza moglie di Fausto Leali, condivide con il marito la passione e la professione per la musica. I due si sono sposati a Foggia nel 2014, ma nella vita professionale la coppia fa tournée in Italia e da poco anche all’estero. Prima dell’estate quella in Croazia, prima volta in assoluto, con canzoni che hanno conquistato il pubblico. Domani sera, 5 ottobre, Fausto leali sarà ospite di Emigratis, la trasmissione di Pio e Amedeo di Canale 5 dal titolo “La resa dei conti” che, per l’occasione, vedrà i due cafoni alle prese con i calciatori che hanno avuto successo in Italia prima di approdare in squadre di campionati esteri, ma anche con ospiti della musica. Oltre a Fausto Leali, infatti, saranno intercettati Sfera Ebbasta e Giovanni Pernice.

Sarà sicuramente l’occasione per conoscere più da vicino Germana Schena, terza moglie di Fausto leali dopo i matrimoni con Milena Cantù, ex di Adriano Celentano – dalla quale ebbe le figlie Deborah e Samantha – e di Claudia Cocomello, dalla quale sono nati i figli Francis Faustino e Lucrezia.

Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali?

Germana Schena e Fausto Leali si sono incontrati per la prima volta più di vent’anni fa, nel 2001. La cantante, infatti, era entrata a far parte come corista nella band di Fausto Leali. Tolta una parentesi di due anni per la gravidanza, Germana Schena fa ancora parte della band: l’occasione del ritorno fu l’infortunio occorso alla corista che l’aveva sostituita. Ed è proprio nel periodo del rientro nella band che tra Fausto Leali e Germana Schena scoppia l’amore. Entrambi single, si sono avvicinati durante un viaggio in auto per andare a fare un concerto. Dopo essere rimasti lontani dai riflettori, la coppia ha annunciato il matrimonio otto anni fa.

Di Germana Schena, 30 anni meno di Fausto Leali, si sa che ha sempre avuto la passione per la musica. Fin dalla tenera età ha iniziato a prendere lezioni di canto privatamente e “per gioco” – come ha svelato in un’intervista di qualche tempo fa a “Stato Quotidiano” – prima di diventare corista. Germana ha un figlio che si chiama Andrea e riesce a conciliare gli spettacoli con gli impegni familiari.

