Germania, sito po*no xHamster verso chiusura/ Autorità “Permette accesso a under18”

In Germania le autorità stanno per bloccare uno dei più grandi siti web po*no al mondo. Secondo quanto emerso, come riferiscono i colleghi di Wired, il portale non avrebbe introdotto adeguati controlli affinchè venga verificata l’età degli utenti, permettendo così l’accesso allo stesso anche ai minori di anni 18. Nel dettaglio il sito in questione è xHamster, e l’ordine di chiusura potrebbe arrivare nelle prossime settimane, attuato dalla Commissione per la protezione dei minori, e giungerà dopo una battaglia da parte delle autorità per la regolamentazione tedesca iniziata due anni fa. Sono numerosi i casi in tutto il mondo di “filtraggio” agli accessi dei vari siti po*no, ma la mossa tedesca è senza dubbio una delle più radicali adottate ricorda Wired, e proprio per questa ha ricevuto molteplici critiche.

A fine giugno l’autorità aveva chiesto alla società che ospita xHamster di non rendere disponibile online il sito web: «Abbiamo un ordine di blocco per il provider di hosting – avevano fatto sapere – che ha sede nei Paesi Bassi. Se il provider host non si adegua, faremo l’ultimo passo». L’ordine è scaduto questa settimana «L’ultimo passo è intraprendere un’azione per ordinare il blocco al fornitore di accesso tedesco», ovvero, chiedere ai vari fornitori di servizi web, Vodafone, Deutsche Telekom, O2 e 1&1, di bloccare il portale.

GERMANIA, SITO PO*NO VERSO CHIUSURA: SI PROSPETTA LUNGA BATTAGLIA LEGALE

A questo punto si attende la controreplica e non è da escludere che possa iniziare una battaglia lega che si protragga per i prossimi anni, anche perchè in Germania c’è un solo sito vietato per adulti che ha introdotto controlli di verifica dell’età, leggasi FanCentro, e le cose non stanno andando benissimo.

«Oltre alla potenziale perdita di consumatori adulti – sono le parole di Nicholas Horger, il Ceo dello stesso portale – una piattaforma deve pagare per ogni tentativo di verifica, che può diventare costoso, a seconda del modello di business e della piattaforma- C’è una percentuale di adulti che ancora non si sente a proprio agio nel caricare il proprio ID su un sito per adulti – prosegue Horger che ha aggiunto e concluso – il controllo di verifica dell’età di FanCentro avviene dopo aver inserito una carta di credito o i dettagli bancari, quindi sappiamo che non è un problema di età, ma piuttosto di preoccupazioni sulla privacy. È possibile che questo cambierà nel tempo».

