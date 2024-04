Gerò Carraro, chi è l’ex compagno di Simona Ventura/ Lei: “Ci capivamo sempre meno e poi…”

Riavvolgiamo la storia d’amore tra Simona Ventura e il suo ex compagno Gerò Carraro

Nel 2010 Simona Ventura iniziò una storia d’amore con Gian Gerolamo Carraro, detto Gerò, figlio di Nicola Carraro marito di Mara Venier. I due si incontrarono nella sala d’attesa di un ortopedico, in seguito ad un piccolo incidente rimediato sulle piste da sci. L’ex compagno Gerò e Simona Ventura sono rimasti l’uno al fianco dell’altro per diversi anni, ma alla fine hanno deciso di dividersi. I motivi? Visioni della vita differenti.

“Quando una donna arriva così vicino a perdere un figlio, inevitabilmente cambia. Non in peggio, e non in meglio, ma cambia. Ora è come se volessi avere uno sguardo ancora più concentrato sui miei figli. Senza sentirmi in colpa, senza sentirmi dilaniata perché magari sottraggo del tempo a un rapporto che giustamente merita attenzione e dedizione”, aveva dichiarato Simona Ventura in una intervista a Oggi, sottolineando come l’episodio dell’aggressione al figlio, l’avesse aiutata a vedere e valutare certi aspetti della sua vita in modo diverso.

Simona Ventura e la rottura con l’ex compagno Gerò: “Ci capivamo sempre meno”

“Volevo concludere senza guerre e senza rancori un percorso così bello, così importante come un matrimonio, perché pur non essendoci di fatto sposati io e Gerò per tutti questi anni abbiamo convissuto”, raccontò Simona Ventura. Insieme hanno cresciuto la figlia adottiva Caterina, alla quale entrambi sono legatissimi. Si vocifera che gli ultimi tempi della relazione siano stati durissimi per la coppia, come poi confermato dalla conduttrice sempre sulle pagine di Oggi.

“Negli ultimi mesi io e Gerò ci capivamo sempre meno, probabilmente io non ero più la donna per lui e lui l’uomo giusto per me. Cercavamo altro, in fondo. Ma, detto questo, ci siamo amati moltissimo e so che ci sarò sempre per lui come spero che lui possa esserci per me. Sono totalizzante nei miei rapporti. Come mi innamoro divento assoluta e creo delle aspettative enormi”, aveva detto Super Simo. Oggi, la conduttrice, ha decisamente voltato pagina dal punto di vista sentimentale. Al suo fianco, infatti, c’è Giovanni Terzi, che sposerà a luglio.

