Gero Natale, Uomini e Donne/ Tra Cristina Tenuta e Angelica, il cavaliere sceglie…

Gero Natale e il ritorno a Uomini e Donne

Gero Natale è tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Dopo una prima partecipazione risalente a un paio di stagioni fa, Gero che, all’epoca aveva lasciato la trasmissione non sentendosi ancora pronto a tuffarsi in una nuova conoscenza dopo l’ultima delusione sentimentale, è tornato in studio con la nuova stagione. Gero il cui vero nome è Calogero ha così cominciato a a conoscere due dame del parterre ovvero Angelica e Cristina Tenuta. Una doppia conoscenza che sta dando buoni riscontri a Gero che, per il momento, non ha ancora scelto con cui continuare la conoscenza.

Con Angelica c’è stato un bacio e Gero non ha nascosto di essere soddisfatto del feeling che è nato con la dama. A sua volta, Angelica, pur non dando ancora l’esclusiva, ha ammesso che se dovesse andare avanti la conoscenza, rinuncerebbe ad uscire con altri cavalieri.

Gero Natale a caccia dell’amore

Il siciliano Gero Natale ha subito attirato l’attenzione delle dame del parterre del trono over. Non avendo concesso l’esclusiva a nessuno, Gero, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, potrebbe uscire con altre dame. Tra le tante presenti nel parterre che potrebbero piacere al cavaliere siciliano c’è sicuramente Roberta Di Padua che, pur essendo molto corteggiata, non ha ancora trovato l’amore.

Decisa a non perdere tempo, Roberta non trattiene i cavalieri che arrivano in studio esclusivamente per conoscerla se non prova immediatamente un’attrazione fisica. Avendo conosciuto Gero, deciderà di uscire con lui?

