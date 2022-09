Gerorge Ciupilan choc “Mio padre beveva vissuti anni orrendi”/ “Scappato con mia madre, poi mi sono nascosto”

George Ciupilan, il difficile rapporto con suo padre e la ‘fuga’ con sua madre

Il popolo di TikTok e Instagram conosce George Ciupilan come un ragazzo spigliato e divertente ma pochi sanno che quel sorriso che mostra sullo schermo nasconde un passato difficile. È stato proprio George – tra i concorrenti Grande Fratello Vip 2022 – a raccontare di aver vissuto momenti molto complicati a causa della sua famiglia. Intervistato dal settimanale CHI, l’ex allievo de Il Collegio ha raccontato il difficile rapporto con suo padre: “Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, – ha ammesso, spiegando che – beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo.”

George Ciupilan chi è il concorrente Grande Fratello Vip/ Dal Collegio a La Caserma. Il difficile passato

Poi di punto in bianco sua madre è tornata a prenderlo: “Era sbucata all’improvviso. Io sapevo che lei era in Italia, che aveva un nuovo compagno e che faceva la badante ad Arenzano. Non avevo altre notizie. Quella sera è riapparsa, come dicevo, e mi ha portato fuori.”

George Ciupilan: “Anni che non vedo più mio padre e non lo voglio più vedere”

Quell’incontro è stato per George Ciupilan l’inizio di una nuova vita. Sua madre lo ha infatti portato via con se: “Ero pazzo di gioia. – ha sottolineato il tiktoker – Alla dogana ci hanno fermato perché mancava la firma di mio padre per il mio espatrio. Davanti alle preghiere di mia madre, però, ci hanno fatti passare.” La nuova vita però non è stata facile, inizialmente George ha dovuto nascondersi: “C’era un rischio molto alto che potesse fare qualcosa di folle, così avevano deciso di nascondermi in posti diversi. Prima a Venezia, poi a Genova, da amiche di mia madre. Passato un po’ di tempo, mi sono stabilizzato in provincia di Savona con mamma e il suo nuovo uomo.”

George Ciupilan, nuova fidanzata dopo Roberta Zacchero?/ Al Grande Fratello Vip 7...

Oggi però sono anni che non sente più suo padre: “I ricordi mi fanno troppo male. – ha però raccontato Ciupilan – Rivederlo potrebbe farmi crollare il mondo addosso, anche incontrarlo per caso. Una dottoressa mi ha spiegato che i traumi si riaccendono quando noi li visualizziamo. E io non voglio più “vedere”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA