Gerry Rafferty, “Rest in Blue”/ In uscita l’album postumo grazie alla figlia Martha

“Rest in Blue” è l’album postumo di Gerry Rafferty che verrà pubblicato il 3 settembre 2021 e sarà il decimo lavoro in studio dell’artista scozzese. E’ stato già anticipato dall’uscita del singolo “Slow Down“, e all’interno ci saranno altre tredici canzoni alle quali ha lavorato la figlia Martha che ha voluto ultimare il progetto con le demo lasciate dal padre, alcune risalgono anche al 1970 ed erano state segnalate da Gerry come possibili tracce per l’album.

Eddie Vedder dei Pearl Jam "Successo opprimente"/ McCready "Io non volevo il ritiro"

Il cantante aveva iniziato a pensare al disco nel 2006 ma non ha avuto il tempo di completarlo perché nel 2008 fu ricoverato una prima volta per problemi al fegato che si complicarono nel 2010 a causa dell’alcolismo. Morì un anno dopo all’età di 63 anni. Ad aiutare Martha Rafferty nella realizzazione di “Rest in Blue” ci sono stati la vocalist Katie Kissoon ed il chitarrista Hugh Burns, che ha suonato su una vasta fetta del catalogo dell’artista, è suo l’assolo in “Baker Street”.

Franco Battiato, concerto tributo a Verona/ Ospiti? La scaletta di Fabio Zuffanti

La tracklist di ‘Rest in Blue’

Oltre ai brani originali scritti da Gerry Rafferty, “Rest in Blue” contiene canzoni della tradizione folk come “Wild Mountain Thyme” e “Dirty Old Town”, ma anche la cover di Richard e Linda Thompson “It’s Just The Motion”. Nella sua carriera, iniziata con le primissime esibizioni nella Metropolitana di Londra, Rafferty ha pubblicato nove album e sette raccolte. Nel 1972 fondò anche un suo gruppo (gli Stealers Wheel) che si sciolse dopo pochi anni perché non ebbe un gran successo, a parte il singolo “Stuck in the Middle with You” riportato alla luce in epoche successive. Questo brano farà parte del disco in arrivo del cantante, per questa occasione è stata scelta la versione registrata negli anni Novanta.

DON MCLEAN/ I 50 anni di “American Pie” e l’impossibile bellezza di Vincent

La tracklist dell’album postumo di Gerry Rafferty è così composta: Still In Denial, Full Moon, Sign Of The Times, You Are All I Want, I Still Love You, Wild Mountain Thyme, Slow Down, It’s Just The Motion, Look At Me Now, Dirty Old Town, Lost Highway, Keeper Of My Soul, Precious Moments, Stuck In The Middle With You.



© RIPRODUZIONE RISERVATA