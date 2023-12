Gerry Scotti e il successo di Io Canto Generation: “Me lo sentivo”/ “Programma molto amato”

Io Canto Generation e il successo negli ascolti, Gerry Scotti: “Sentivo sarebbe andato bene”

Mercoledì 21 dicembre andrà in onda il grand finale di Io Canto Generation nuova edizione rivisitata del baby talent di Canale5 della seconda metà degli anni 2000. Al timone come sempre c’è Gerry Scotti che ha rilasciato una lunga intervista a Chi in cui si è detto non del tutto sorpreso dell’ottimo risultato di ascolti dello show. Nel dettaglio, Io Canto Generation nella serata non particolarmente complicata del mercoledì sera, ha raccolto una media di 2.854.000, pari al 20% di share.

Gerry Scotti sugli ottimi ascolti di Io Canto Generation ha confessato: “È un programma molto amato, lo abbiamo messo in pausa qualche anno e siamo ritornati con i ragazzi più grandi, in modo da poterci mettere un po’ di sale e pepe. Sentivo che sarebbe andato bene, che c’era interesse verso quel titolo.” Ed in effetti il programma, anche se molto leggero ed adatto per tutta la famiglia, ha ritmo e uno schema molto valido. Composto da sei squadre all’inizio capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, divenute due in semifinale e nessuna in finale. Mentre a giudicarli c’è una giuria composta da Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Al Bano e Orietta Berti.

Gerry Scotti nella lunga intervista concessa al magazine Chi si è sbilanciato anche sulla sua vita privata rivelando che c’è un oggetto che lo commuove più di tutti: “Una calamita con la faccia mia e di mia mamma. Tutti i papà avevano in macchina la foto della moglie e dei figli con scritto ‘vai piano, pensa a noi’. La tengo accanto al letto, ed è inevitabile che mi faccia pensare a mia mamma e anche a mio papà che, tutti i giorni, dalla macchina ci guardava.”

Conduttore radiofonico prima e televisivo poi, attore, doppiatore ed adesso anche cantante e scrittore, si può dire che Gerry Scotti non si è fatto mancare nulla nella sua carriera che continua perché mai come in questo periodo lo zio Gerry è al timone di così tanti programmi. Terminato Io Canto Generation ci sarà una nuova edizione de La ruota della fortuna, poi tornerà al timone di Striscia la notizia ed infine con Lo show dei records dopo aver condotto il quiz preserale Caduta Libera ed essere stato tra i giudici del programma di punta di Canale5 Tu si que vales.

