Io canto generation, semifinale/ Diretta e finalisti: 16 talenti si giocano tutto, duetti ed esibizioni…

Il canto generation: anticipazioni e diretta semifinale

Ultimi capitoli per Io canto generation che, eccezionalmente, torna in onda oggi, lunedì 18 dicembre con la semifinale. Per lasciare spazio alla Coppa Italia, il talent show condotto da Gerry Scotti abbandona la prima serata del mercoledì per fare compagnia ai telespettatori questa sera. Anche per la semifinale, i concorrenti sono ancora divisi in squadre e, attraverso esibizioni singole, ma anche duetti con i propri capisquadra, pronti a mettersi in gioco per portare i propri talenti in fondo alla gara, proveranno a strappare il biglietto per la finalissima della settimana prossima.

Raiduo con Ale e Franz/ Anticipazioni e ospiti ultima puntata 18 dicembre 2023

Sono ancora sedici i concorrenti in gara e tutti sperano non solo di portare a casa il biglietto per la finale, ma soprattutto la vittoria che regalerà al vincitore un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA e, grazie a R101, la possibilità di registrare una cover.

Federica Panicucci piange ricordando il padre morto/ "L'ho abbracciato tanto, soprattutto alla fine..."

I concorrenti della semifinale di Io canto generation

I sei capisquadra, anche durante la semifinale di Io canto generation, guideranno i propri talenti in una gara senza esclusioni di colpi, ma anche ricca di emozioni. Le uniche squadre ancora al completo sono quelle di Benedetta Caretta e Anna Tatangelo che sperano di mantenerle tali anche al termine della puntata odierna. Nel corso della serata, si esibiranno davanti alla giuria tutti i concorrenti ancora in gara così suddivisi:

Eric, Maria, Marta e Sofia formano la squadra di Benedetta Caretta; Daniele Mattia ed Elia sono i talenti della squadra di Mietta. La squadra di Anna Tatangelo, invece, è formata da Andrea, Carola, Laura e Lorenzo; in quella di Iva Zanicchi abbiamo Nicole e Pietro. Aurora e Rocco sono i concorrenti di Cristina Scuccia e, infine, nella squadra di Fausto Leali, abbiamo Andrea Thomas e Samuele.

MARCO BACINI, COMPAGNO FEDERICA PANICUCCI/ Lei "Abbiamo raggiunto un equilibrio, mi sostiene sempre"

La giuria e come vedere in diretta streaming Io canto generation

Le esibizioni di tutti i semifinalisti di Io canto generation sono giudicate Orietta Berti, Michelle Hunziker, Claudio Amendola e Al Bano il cui giudizio potrà essere ribaltato da quello dei 100 componenti nel pubblico in studio. Al termine della gara, inoltre, potranno essere salvati 4 concorrenti: 2 dal voto del pubblico e 2 dalla giuria insieme alla speaker radiofonica di R101 Chiara Tortorella.

Come per tutti i programmi Mediaset, anche la semifinale di Io canto generation può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 al termine della puntata odierna di Striscia la Notizia o in diretta streaming su Mediaset Infinity.

© RIPRODUZIONE RISERVATA