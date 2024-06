Gerry Scotti/ Il ricordo di Silvio Berlusconi: “maestro del lavoro, bellissimo esempio per i competitor”

Canale 5 ricorda Silvio Berlusconi nel giorno della sua scomparsa con la partecipazione di tanti amici, colleghi e personaggi tra cui anche Gerry Scotti. Il conduttore è stato molto legato al Presidente e fondatore di Fininvest, oggi Mediaset, e non ha mai nascosto il suo grande affetto e la sua totale stima nei confronti del Cavaliere. Proprio lo scorso anno durante lo speciale del TG5 presentato da Cesara Buonamici, Gerry Scotti ha ricordato Silvio Berlusconi arrivando fino alla lacrime”Berlusconi per noi è stato il maestro del lavoro, ci ha insegnato ad amarlo, a rispettarlo, a rispettare le persone con cui facciamo il nostro lavoro, tecnici, sarte, parrucchieri, e rispettare le persone che del nostro lavoro usufruiscono, i telespettatori. Questa era la sua massima dottrina” – ha detto lo zio Gerry con le lacrime agli occhi.

Un ricordo commosso e sentito quello del conduttore che ha sottolineato come Silvio Berlusconi sia riuscito ad insegnare i valori del lavoro nel mondo della televisione. “E’ un bellissimo esempio anche per i nostri concorrenti” ha detto Scotti che ha poi rivelato come per Berlusconi la tv sia sempre stata molto più di un semplice elettrodomestico.

Gerry Scotti si commuove ricordando Silvio Berlusconi: “grazie per quello che ci ha regalato nella nostra vita”

Silvio Berlusconi ha senza alcun dubbio cambiato per sempre la storia della televisione italiana. Gerry Scotti, uno dei volti più amati di Canale 5, ricordando il Presidente ha condiviso uno dei suoi insegnamenti: “lui voleva che noi fossimo un pezzo di tutte le famiglie in cui entravamo”. Non solo, il conduttore ha raccontato come Silvio Berlusconi fosse un grandissimo amante dei programmi di intrattenimento e divertenti come “Buona domenica” di cui non perdeva una puntata!

Lo zio Gerry ha poi raccontato anche una indiscrezione legata al suo debutto in tv: “quando mi ha visto la prima volta disse a Cecchetto che io somigliavo al suo ragioniere, ma poi cambiò idea”. Fu lo stesso Berlusconi a confermarla: “ti avevo giudicato così, ma oggi ovunque io sia e accendo la tv c’è la tua faccia, in quel momento mi sento a casa”. Infine il conduttore, commuovendosi, ha detto: “oggi gli dico grazie per tutto quello che ci ha regalato nella nostra vita”.











