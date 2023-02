Gerry Scotti, le cause del divorzio da Patrizia Grosso/ Edoardo Scotti torna il TV?

Gerry Scotti e Patrizia Grosso, il divorzio dopo 10 anni d’amore

Gerry Scotti non è spesso al centro dell’interesse mediatico in riferimento alla cronaca rossa; a dispetto della grande notorietà e seguito maturati grazie alla sua splendida carriera, la vita privata è una sfera che riesce a tutelare nel migliore dei modi. Suo malgrado, in passato a ha dovuto fare i conti con la rottura dalla sua prima moglie, Patrizia Grosso, con la quale ha avuto il suo primo figlio, Edoardo Scotti. Il matrimonio tra i due è avvenuto nel 1991 ma dopo 10 anni è appunto arrivata la sofferta separazione.

Per diverso tempo le ragioni alla base del divorzio tra Gerry Scotti e Patrizia Grosso non sono trapelate in maniera certa e confermata; solo di recente il presentatore ha trovato la forza di raccontare ai telespettatori la verità che si cela dietro il divorzio dalla sua prima moglie. In un’intervista rilasciata alcune settimane fa per Vanity Fair, il conduttore ha spiegato: “Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia: il lavoro mi assorbiva tantissimo. Mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona“. Gerry Scotti aggiunse poi alcune considerazione che testimoniano quanto quei momenti fossero stati difficili per lui dopo la scelta dell’ex moglie Patrizia Grosso: “Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio”.

Nonostante i malumori e il triste esito del matrimonio, Gerry Scotti e Patrizia Grosso condividono l’amore per il loro figlio, Edoardo Scotti, che tra l’altro ha seguito con discreto successo le orme paterne. Il giovane sta infatti iniziando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, in particolare nell’ambito della regia. Già nel 2011, Edoardo Scotti ha avuto l’onore di lavorare con il padre per Lo Show dei record, arrivando a diventare l’inviato ufficiale a partire dal 2015. Il noto programma di Canale 5 sta inoltre per tornare nel palinsesto Mediaset ma non è ancora noto se, oltre alla presenza di Gerry Scotti confermato alla conduzione, vedremo nuovamente anche il figlio al suo fianco.

Dato il rapporto solido e viscerale tra Gerry Scotti e suo figlio Edoardo, molti sono convinti delle buone possibilità di vederli entrambi, seppur con ruoli diversi, prossimamente in scena con Lo Show dei record. L’amore del conduttore per il figlio ha sicuramente subito un surplus dopo la separazione, ma a rafforzarlo ulteriormente ha sicuramente contribuito il triste incidente avvenuto nel 2019. Edoardo Scotti ha infatti rischiato la vita a causa di un incidente in moto, fortunatamente tutto è andato per il meglio, ma anche il solo lontano pensiero di vedere il proprio figlio in difficoltà deve aver alimentato ulteriormente l’indissolubilità del rapporto padre – figlio.











