Gerry Scotti/ Perché si è lasciato con Patrizia Grosso? Rinato con Gabriella Perino

Gerry Scotti in amore ha vissuto sulle montagne russe nel corso della carriera, ma oggi è felicemente innamorato e, soprattutto, è un padre e un nonno estremamente orgoglioso. Addentrandoci nella vita privata di uno dei volti più amati di Canale 5, scopriamo che il primo matrimonio del buon Virginio – questo il suo nome di battesimo – risale all’anno 1991; in tale circostanza, convolò a giuste nozze con Patrizia Grosso, donna che nel 1992 lo rese padre di Edoardo e da cui si separò dieci anni più tardi, giungendo al divorzio definitivo nel 2009. Un allontanamento in relazione al quale non sono mai state fornite spiegazioni da parte dei diretti interessati, anche se nel mondo del gossip sono circolate voci di un presunto tradimento da parte della moglie di Gerry Scotti.

"Piero!", l'urlo di Gerry Scotti a Tu sì que vales/ "Non potrò più chiamarlo..."

Lui stesso, in un’intervista, ammise che la fine di quella relazione equivalse a una sconfitta: “Mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia – ha rivelato -. Fu terribile fare le valigie e lasciare casa, il luogo dove era nato e cresciuto Edoardo. Comunque è stata tutta colpa mia e dei miei impegni lavorativi”.

Gerry Scotti: "Mi sento figlio di Berlusconi"/ "Sanremo 2023? Se Amadeus mi invita…"

GERRY SCOTTI: DAL DIVORZIO CON PATRIZIA GROSSO ALL’AMORE CON GABRIELLA PERINO

Nel frattempo, tuttavia, Gerry Scotti si è nuovamente innamorato: a farlo vacillare è stata Gabriella Perino, architetto che avrebbe conosciuto grazie ai rispettivi figli, che frequentavano la stessa scuola, vale a dire Edoardo e Beatrice, ‘erede’ della Perino. Anche quest’ultima, si apprende in rete, ha alle spalle un matrimonio naufragato, ma, al contrario del conduttore, non sembra amare più di tanto i riflettori e il mondo dello spettacolo. Inoltre, prima di incontrare Gerry Scotti, era già madre di due figli.

EDOARDO SCOTTI, CHI E' IL FIGLIO DI GERRY SCOTTI E NIPOTINA VIRGINIA/ "La mia gioia"

“Ci siamo trovati entrambi dopo la separazione”, aveva rivelato al settimanale ‘Chi’ proprio il presentatore di ‘Striscia la Notizia’, dicendosi profondamente sereno nel suo rapporto con Gabriella Perino, a tal punto che, da quando si sono conosciuti, non si sono più lasciati e hanno iniziato a convivere in quel di Milano, senza ovviamente trascurare i loro figli e accompagnandoli lungo il loro percorso di crescita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA