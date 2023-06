Gessica Lattuca, morto fratello Vincenzo/ Unico indagato per la scomparsa della donna

Nella giornata di oggi è morto improvvisamente il fratello di Gessica Lattuca, Vincenzo, unico indagato per la scomparsa della donna, avvenuta nell’agosto di 5 anni fa. Seppur le notizie potrebbero sembrare scollegate, non lo sono, dato che il 43enne era, di fatto, l’unico sospettato che in 5 anni sia stato iscritto nel registro degli indagati per la scomparsa della donna, dopo la recente apertura di un nuovo fascicolo a carico della procura di Agrigento. Il malore di Vincenzo Lattuca sarebbe stato improvviso e non è ancora detto che sia conseguenza delle indagini avviate a suo carico per la scomparsa di Gessica, ma è chiaro che la Procura ha già aperto un nuovo fascicolo per indagare sulla circostanza.

Gessica Lattuca: cosa cambia nelle indagini dopo la morte di Vincenzo

La morte di Vincenzo Lattuca, fratello della scomparsa Gessica, sarebbe conseguenza, secondo la Procura citata da FanPage al consumo di droga e il fascicolo aperto riguarderebbe proprio l’ipotesi di reato di spaccio e morte quale conseguenza. Il 43enne sarebbe morto a casa del padre, dove viveva, mentre i soccorsi si sarebbero rivelati inutili e l’uomo ha spirato l’ultimo sospiro durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Agrigento, dove il corpo sarà sottoposto ad autopsia per accertare la sussistenza del reato.

Vincenzo Lattuca era, dal 2018, l’unico indagato che sia mai stato iscritto nel registro della Procura di Agrigento, con una svolta che era arrivata appena 6 giorni fa. Ora non è chiaro quale sarà l’esito delle indagini, ma potrebbe darsi che la scomparsa della donna rimarrà per sempre un mistero. Le indagini a suo carico erano partite dopo gli inquirenti avevano trovato all’interno della sua abitazione altre tracce ematica appartenenti a Gessica Lattuca, che aveva passato alcune ore con il fratello Vincenzo la sera in cui è scomparsa misteriosamente nel nulla. Lui aveva, forse ovviamente, negato tutte le accuse mosse a suo carico ed era in attesa degli sviluppi delle indagini.

