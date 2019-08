Gessica Lattuca, un anno dopo la scomparsa da Favara/ A che punto sono le indagini?

È passato un anno dalla scomparsa di Gessica Lattuca e non si sa ancora nulla della giovane mamma di Favara. Ma nessuno ha dimenticato la donna, infatti la sindaca Anna Alba in un post su Facebook ha lanciato un appello. «Non vogliamo che quello di Gessica rimanga un caso irrisolto». L’auspicio della comunità è che Gessica Lattuca torni a casa sana e salva, lo scrive la sindaca di Favara. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo quanto riportato da La Vita in Diretta, sarebbero giunte a un punto morto. Oggi comunque, un anno dopo la sua scomparsa avvenuta il 12 agosto 2018, alle 18.30 si terrà una messa per Gessica Lattuca presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La Procura ha provato a imprimere una svolta nell’inchiesta disponendo nuovi interrogatori, ma al momento non si hanno notizie riguardo quanto emerso dalle audizioni di amici e parenti della donna, che si teme possa essere stata uccisa.

GESSICA LATTUCA, UN ANNO DOPO LA SCOMPARSA DA FAVARA

È trascorso un anno esatto dalla scomparsa di Gessica Lattuca. Il caso ha sconvolto l’intera comunità. Nei primi giorni la vicenda è stata trattata con fatalismo, poi con il tempo ha aperto una ferita nella comunità favarese, che un mese dopo diede vita ad una fiaccolata di sensibilizzazione. Le indagini da parte degli inquirenti e dei carabinieri non si sono mai fermate. Sono stati ricostruiti gli ultimi movimenti della giovane mamma prima che si oscurassero e si perdessero nel nulla. Sono passati giorni, settimane e mesi di appelli e ricerche, tra indizi e momenti di speranza che poi con il tempo si sono trasformati in occasioni di scoramento nella famiglia che non ha neppure una tomba su cui piangerla. Il sospetto infatti è che sia stata uccisa, ma la speranza è che venga trovata viva. Ad un anno di distanza dalla sua scomparsa da Favara, però il mistero su Gessica Lattuca resta. E oggi sul caso tornerà La Vita in Diretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA