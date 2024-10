Continuano i triangoli al Grande Fratello e, durante la diretta di giovedì 3 ottobre 2024 Alfonso Signorini ha fatto una domanda a Shaila Gatta, chiedendole chi preferisce tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Domanda che inizialmente ha lasciato Shaila Gatta senza parole, anche se poi ha trovato il coraggio di rispondere in modo sincero e dicendo che con Lorenzo non ci potrà mai essere nulla di più che una semplice amicizia. Intanto, il conduttore non ha potuto fare a meno di notare l’espressione disperata di Spolverato e gli ha chiesto se fosse deluso.

Lorenzo Spolverato diviso tra Helena e Shaila Gatta al GF/ Prestes tira il freno: "Mi piaci ma mi confondi"

Lui ha tergiversato e ha detto ad Alfonso di star meditando con gli occhi aperti, per poi ammettere che la sera prima hanno parlato e hanno vissuto anche un’emozione forte. Lorenzo Spolverato ha anche aggiunto che a lui non era molto chiara questa storia della sola amicizia ma che accetta di buon grado quello che è il suo volere dato che si divertono moltissimo insieme. Poi, Alfonso Signorini ha sollecitato un po’ Javier, chiedendogli cosa aspetta a “farsi sotto” nei confronti di Shaila, dato che lei ha espresso interesse nei suoi confronti.

Shaila Gatta innamorata di Javier o strategia per il GF?/ Lui non si arrende, lei scatena i dubbi del web

Grande Fratello, Shaila Gatta chiede scusa a Javier: “Non ho apprezzato i piccoli gesti, ho sbagliato”

C’è da dire che Shaila Gatta sta emergendo come una delle concorrenti più forti di questo Grande Fratello 2024, dato il suo carattere espansivo e la sua voglia continua di mettersi in gioco. Shaila non ha mai avuto paura di mostrarsi per quello che è, ricevendo attacchi anche da Beatrice Luzzi, che quest’anno è la nuova opinionista del Grande Fratello. Durante la diretta di giovedì 3 ottobre 2024 ha chiesto scusa a Javier per essere stata troppo fredda nei suoi confronti e di non aver apprezzato i suoi piccoli gesti. Beatrice Luzzi è poi intervenuta dicendo che tra Spolverato e Helena Prestes non sembra esserci un “amore passionale”, ma una semplice storia di amicizia dove si affaccia un lieve sentimento.

Grande Fratello 2024, 5a puntata/ Diretta, in nomination: Amanda, Clarissa, Iago e Mariavittoria

Come stanno davvero le cose? In puntata sembrano tutti indecisi, in primis Lorenzo Spolverato, che ha ammesso di frenarsi per via della paura di innamorarsi. Sarà solo una scusa? Di certo la battuta di Cesara Buonamici ai concorrenti del Grande Fratello ha riportato il sorriso nella casa, facendo riferimento alla “politica dei due forni”, cosa che ha fatto ridere il pubblico e tutti gli inquilini. Si passa poi al turno di Shaila Gatta, invitata a fare un ballo al Grande Fratello con Javier, un tango passionale che non è andato proprio benissimo…Come finirà questo triangolo infinito? Alfonso Signorini sembra avere delle grandi idee!