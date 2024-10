Shaila Gatta tronca con Javier Martinez al Grande Fratello 2024: “Non sono coinvolta”

Neanche il tempo di nascere ed è già finito il flirt tra Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello 2024. L’ex Velina di Striscia la notizia sin da subito si era legata al pallavolista ed ex volto di Temptation Island ed al nip Lorenzo Spolverato, scegliendo alla fine il primo. Nelle scorse ore però, ha cambiato idee repentinamente e Shaila Gatta ha scaricato Javier Martinez: “Voglio essere tranquilla e serena. Rispetterò se tu ti allontani per qualche motivo, ma mi piacerebbe viverti come vivo gli altri ragazzi della casa. Oggi non sono la persona giusta per accoglierti, forse neanche tu la mia” E subito ha aggiunto che non c’è una cosa specifica che non va ma semplicemente non si sente coinvolta e non sa se è per la situazione, il fatto che sono chiusi in una casa con le telecamere puntata h24, oppure il fatto che non sono compatibili.

Nel suo lungo faccia a faccia, Shaila Gatta ha scaricato Javier Martinez al Grande Fratello 2024: “Io non sento che tu sia sbagliato, non sento però un trasporto emotivo. Non riesco a sentirmi coinvolta. Non è colpa tua, sei speciale, dolce, sei tante cose. Probabilmente io non sono la persona giusta per accogliere questa cosa qua. Ognuno ha i suoi gusti, non posso controllare questa cosa o deciderla. A trovarli i ragazzi giusti come te, ma non mi è scattato” Da parte sua il pallavolista ha accettato la decisione dell’ex Velina di Striscia la notizia invitandola a riflettere bene perché qualsiasi scelta prenderà sarà quella definitiva: “L’attrazione nei tuoi confronti è maggiore rispetto alla tua nei miei. Sono pragmatico e deciso. Ti invito a pensarci bene, perché il pensiero deve essere quello. Non si gioca con il fatto che un giorno ti svegli così e un giorno in un altro modo. Se non va, non va”

Grande Fratello 2024, Shaila Gatta tronca con Javier Martinez: la reazione di lui

È già finita la storia d’amore appena nata tra Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello 2024. E mentre lei ha confidato in maniera chiara e netta i suoi intenti, anche lui ha reso chiara la sua posizione: “Se tu adesso hai deciso di non stare più con me non mi crolla di certo il mondo addosso!… È una cosa che mi dispiace, perché comunque è una cosa che mi dispiace molto…Io l’altra volta stavo pensando: ma sarà giusto tutto questo? Siamo persone che possono stare insieme fuori? Io ti dico sinceramente sì. Io a volte faccio difficoltà perché rispetto troppo, perché mi piaci.” A questo punto Shaila gli ha lanciato una provocazione: “Magari entra una ragazza che ti fulmina…” Javier però non l’ha presa affatto bene: “Se mi dici così non hai capito un caz*o! Non so che tipo persone hai conosciuto tu…”