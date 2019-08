Gessica Notaro/ “Partner di ballo? Non è Mark Caltagirone”, indizio su Stefano Oradei

Anche Gessica Notaro ha voluto cogliere l’occasione per augurare buon Ferragosto e ricordare ai suoi follower l’importante appuntamento fissato al prossimo sabato, 17 agosto. Cosa accadrà di così imperdibile? Per chi se lo fosse perso, alcuni giorni fa l’ex Miss Italia ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, aveva annunciato via Instagram una piacevole novità. Proprio la trasmissione ballerina condotta da Milly Carlucci aveva riacceso in lei la passione per la danza, solo in parte sopita dopo un periodo della sua vita molto delicato. “Ora mi sono un po’ ripresa ed ho deciso di prendermi nuovamente cura di me”, aveva spiegato, annunciando anche di aver concluso la ricerca del suo nuovo partner di ballo. Di chi si tratta? Sempre via social la Notaro aveva distribuito un po’ di indizi ai quali i follower avevano replicato avanzando alcuni nomi. Ebbene, solo sabato scopriremo il misterioso partner che riaccenderà in Gessica il sacro fuoco della danza. “Ragazzi Buon Ferragosto a tutti! Colgo questo momento per farvi i miei migliori auguri e ricordarvi che questo sabato 17, quindi dopodomani, svelerò l’identità del mio NUOVO PARTNER DI BALLO!!!!”, ha annunciato la Notaro in un recente post Instagram.

GESSICA NOTARO, CHI È IL NUOVO PARTNER DI BALLO?

Nei giorni scorsi in tanti hanno tentato di indovinare il nome del personaggio della danza celebre in Italia e che accompagnerà Gessica Notaro in questa nuova parentesi della sua vita. “In questi giorni qualcuno di voi ha indovinato il nome… altri no!”, ha rivelato l’ex Miss Italia. “Poi rispondendo a tantissime domande nelle stories penso di avervi fornito gli indizi giusti per arrivare alla soluzione.. quindi sono curiosa.. avete capito di chi si tratta ?”, ha domandato, ironizzando: “PS: tranquilli ! Non e’ markcaltagirone!!!!”. La chiosa ha fatto sorridere molti utenti di Instagram che, ancora una volta, hanno avanzato il nome di Stefano Oradei, protagonista di un gossip scottante e di un presunto triangolo consumatosi proprio in quel di Ballando con le Stelle. Lei nei giorni scorsi non aveva smentito, né confermato ma questa volta a confermare ancora una volta l’ipotesi Oradei ci pensa un indizio forse sfuggito ai più. Si tratta di un hashtag usato dalla Notaro in chiusura del suo ultimo post social che accompagna quello con il suo nome e che fa riferimento esattamente alla trasmissione ballerina di Raiuno, #ballandoconlestelle, appunto.





