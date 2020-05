Gessica Notaro in bikini su Instagram/ “Quando mi sono ritrovata senza volto…”

Pubblicità

Gessica Notaro pubblica una foto in bikini su Instagram e incanta tutti. Davanti allo specchio, con un costume che mette in risalto le sue curve, spiega il suo cambiamento fisico iniziato quando, a causa dell’aggressione subita dall’ex fidanzato, si è ritrovata “senza volto“. Una foto con cui Gessica Notaro lancia un messaggio a tutti i suoi followers che le chiedono come riesca a mantenersi in perfetta forma. Per dimostrare che nulla avviene per caso e che serve lavorare per ottenere ciò che si vuole, Gessica spiega di aver cominciato a lavorare sul proprio corpo dopo l’aggressione. “Molte di voi mi stanno dicendo.. beata te che hai il fisico. Vi ringrazio tanto ma no. Beata me, anche no. Io ho iniziato a lavorare molto di più sul fisico da quando mi sono ritrovata “senza volto”.. perché ho sentito la necessità di compensare quella mancanza.. (anche io ho le mie debolezze)”, scrive su Instagram la Notaro.

GESSICA NOTARO E IL CAMBIAMENTO FISICO: “NON RIMANDATE A DOMANI…”

L’aggressione subita ha spinto Gessica Notaro a lavorare sul proprio corpo per ritrovare quella sicurezza che temeva di aver perso. Durante la quarantena, Gessica si è così allenata prendendosi cura del proprio benessere fisico e mentale. Giorno dopo giorno, la Notaro continua a migliorare il proprio corpo, convinta che il cambiamento debba partire da se stessi. “Con un po’ di sacrificio e costanza ho avuto dei miglioramenti e sono felice più che altro di aver mantenuto questo impegno con me stessa. Se una condizione non vi piace, di qualsiasi natura essa sia, cambiatela. Ogni cambiamento, di qualsiasi genere, comporta per la maggior parte delle volte sacrifici/ sofferenza/ stress“, scrive la Notaro che poi invita tutti i suoi followers ad agire per cambiare tutto ciò che non va nella propria vita.





