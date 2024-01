Getta la figlia di 5 anni dal balcone e poi tenta il suicidio/ Dramma a Venezia: arrestato il padre

Tragedia in provincia di Venezia dove un uomo ha gettato la propria figlia di cinque anni dal terrazzo del primo piano di un’abitazione a Cinto Caomaggiore. Dopo il tragico gesto, l’uomo si è buttato a sua volta, tentando di suicidarsi. La tragedia è avvenuta poco prima della mezzanotte di ieri: la piccola era in affido dal padre durante le vacanze natalizie. I genitori della bimba sono infatti separati. La piccola è ora fuori pericolo di vita: è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per un trauma cranico, come spiega Rai News.

L’uomo, che nella caduta è rimasto incolume, si trova ora all’ospedale di Pordenone, piantonato dai carabinieri del comando provinciale di Venezia ai quali sono state ora affidate le immagini. È stata emessa intanto una misura nei confronti dell’uomo, che è in stato di fermo, accusato di tentato omicidio. Il padre è inoltre sotto osservazione da parte del personale medico. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad un gesto così estremo e terribile.

Getta la figlia dal balcone a Venezia: l’uomo è in stato di fermo

Ai carabinieri della Compagnia di Portogruaro, in provincia di Venezia, i vicini di casa dell’uomo hanno raccontato di aver sentito dei rumori sospetti: “Quando ci siamo affacciati, dopo aver udito dei tonfi fragorosi, l’uomo camminava nel giardino e pronunciava frasi sconnesse: non sembrava essere presente a se stesso, ma non pareva nemmeno ferito dopo la caduta”. Intanto è stato adottato il fermo di polizia giudiziaria nei confronti dell’uomo accusato di aver gettato la figlia dal balcone. A riferirlo è stato il procuratore facente funzioni di Pordenone, Maria Grazia Zaina.

Il provvedimento è stato disposto dopo che i medici hanno fornito le prime informazioni sullo stato psicofisico dell’uomo, che è stato accusato di tentato omicidio. “Non abbiamo ancora il referto dell’ospedale per la figlia ma ci vengono fornite rassicurazioni su un decorso positivo dopo le prime ore di grande apprensione” ha spiegato il magistrato. La bimba di 5 anni, infatti, avrebbe riportato solamente un trauma cranico nella caduta dal balcone.











