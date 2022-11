GF Vip 2022, Sarah Altobello attratta da un concorrente?/ “Sento come delle vibes…”

Grande Fratello Vip 2022, Sarah Altobello infatuata di un coinquilino?

Al Grande Fratello Vip 2022 Sarah Altobello sembra aver temporaneamente accantonato l’infatuazione per Attilio Romita, rivelando di essere interessata ad un altro coinquilino. La concorrente del reality ha infatti confessato a Micol Incorvaia, con la quale stava chiacchierando durante un’intensa sessione di trucco, di essere attratta da un coinquilino più giovane di lei, del quale però non ha voluto rivelare il nome.

“È più piccolo di me. Però io dei messaggi li ho lanciati ma non so se sono stati recepiti“, confessa la showgirl, rivelando di aver tentato più volte di approcciarsi a lui senza però comprendere se dall’altro lato c’è stato un effettivo riscontro. La Incorvaia la invita a prendere l’iniziativa, ma la coinquilina al momento sembra intenzionata ad agire con i piedi di piombo: “Non voglio fare il buco nell’acqua. Sento come delle vibes, che magari fuori non l’avrei mai calcolata la persona. Non me l’aspettavo proprio che potesse interessarmi“.

Sarah Altobello: chi è il misterioso concorrente al centro delle sue attenzioni

Il nome del concorrente del Grande Fratello Vip 2022 su cui Sarah Altobello ha puntato gli occhi, tuttavia, non è stato fatto. Lo scoop ha però generato il mistero sui social e sono in molti a chiedersi chi sia il Vippone al centro delle sue attenzioni. Trattandosi di un concorrente più giovane di lei, come svelato, il totonomi comprenderebbe tra gli altri Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria, ma anche Luca Salatino o Daniele Dal Moro. Tuttavia vi sono al momento indizi insufficienti per ricostruire un dettagliato identikit della persona in questione.

Tale interessamento sembra dunque aver preso il sopravvento sull’infatuazione per Attilio Romita, più volte confermata dalla stessa Altobello. Ancor prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 aveva rivelato di provare un interesse per l’ex mezzobusto del TG1: “A livello di personaggio c’è una persona dentro la casa che è legata a me anche per la mia terra che è Attilio Romita“. Non solo la loro regione d’origine, la Puglia, ma ad aver conquistato la showgirl è anche il suo carattere: “Ha un aplomb che mi stimola e che mi illumina il chakra“.

Al via il totonome per il Vip misterioso 👇🏼 #GFVIP pic.twitter.com/Ci9zaOObez — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2022













