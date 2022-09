GF Vip 7, Alberto De Pisis entra nel cast?/ Dalla storia con Taylor Mega a…

Alberto De Pisis nel cast del GF Vip 7? Dalla storia con Taylor Mega a…

Alberto De Pisis potrebbe varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip. In queste ore è spuntato un altro nome di un ipotetico concorrente che potrebbe far parte del cast della nuova edizione del reality. Il nome di Alberto De Pisis ha suscitato in rete qualche polemica in quanto si tratta di un volto sconosciuto. Il giovane è esperto di comunicazione ma il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa per la sua storia con Taylor Mega. Alberto si è sempre dichiarato gay e pertanto la storia con Taylor Mega è stata bollata come fake. Lui però in un’intervista a Novella 2000 aveva rivelato: “Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche”.

Una storia che non era sfuggita a Barbara D’Urso che ha voluto Alberto De Pisis ospite delle sue trasmissioni: “La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita. La nostra è una cosa passata”, aveva dichiarato. Dopo l’intervista a Pomeriggio 5, Taylor Mega ha commentato: “Io non faccio distinzione. Né di genere, o d’età, che etnia, vivo molto a sensazione. Se mi stufo dopo un mese è perché ho sempre bisogno di stimoli nuovi”. Una storia finita in seguito all’incontro tra Mega e il rapper Sferaebbasta, proprio nel momento in cui De Pisis ha dichiarato di sentire un coinvolgimento emotivo. Taylor Mega ha successivamente risposto nelle sue Instagram Stories alle testimonianze di De Pisis, come un’occasione per ribadire la sua bisessualità.

Alberto De Pisis e il caso Iconize: “Vanificati anni di sacrifici…”

Alberto De Pisis ha molte conoscenze nel mondo dello spettacolo da diversi anni, tant’è che alla festa per i suoi 25 anni al Byblos c’erano tra gli altri Ana Laura Ribas, Mariana Rodriguez e Giacomo Urtis. Nei mesi scorsi, Alberto De Pisis aveva di nuovo fatto parlare di sé perché ha spiegato pubblicamente che Iconize avrebbe mentito sull’aggressione subita e di averlo saputo da Soleil Sorge. Alberto De Pisis aveva evidenziato: “Si tratta di una cosa gravissima perché vuol dire vanificare anni e anni di sacrifici per i diritti civili. La transfobia e l’omofobia sono delle cose serissime”.

Alberto De Pisis è noto per aver fatto esplodere il caso Iconize. Nell’agosto del 2020, De Pisis è stato paparazzato in compagnia intima di Mattia Ferri, noto esperto di social e comunicazione, durante un soggiorno insieme a Venezia. Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli e non sappiamo se al momento dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip sia single o meno.











