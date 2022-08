Gf vip 7, Alessio Tripi nel cast?/ Il messaggio sibillino dopo La pupa e il secchione

Grande fratello vip 7, Alessio Tripi nel cast? Il messaggio social

Manca sempre meno al debutto del Grande fratello vip 7, che sarà condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione speciale delle opinioniste tv Sonia Bruganelli (consorte di Paolo Bonolis, ndr) e Orietta Berti, e con ogni probabilità verrà trasmesso su Canale 5 a partire dal prossimo 12 settembre 2022, salvo cambiamenti repentini dei palinsesti Mediaset. E dopo il primo nome ufficializzato nel cast dei concorrenti del reality, quello del primo concorrente sieropositivo nella storia del gioco del Grande fratello, ovvero Giovanni Ciacci, spunta l’indiscrezione di un altro possibile concorrente uomo, con alle spalle dell’esperienza professionale maturata in tv. Si tratta di Alessio Tripi. Così come trapelerebbe da un messaggio sibillino da lui stesso rilasciato tra le Instagram stories, l’ex protagonista pupo a La pupa e il secchione show condotto da Barbara D’Urso potrebbe essere in procinto di varcare l’ambita porta rossa del reality delle celebrità, per la gioia del pubblico che ama il suo fisico a dir poco bestiale e il suo temperamento.

Riattivatosi tra le stories, dal suo canto l’ex pupo dallo sguardo di ghiaccio si è pronunciato con toni misteriosi rispetto ad una grande novità all’orizzonte, lasciando intendere agli esperti del gossip di aver ricevuto una chiamata per prendere parte al Gf vip 7: “Le chiamate improvvise sono quelle più belle! Stay tuned, non vedo l’ora di raccontarvi tutto“, ha riportato per iscritto Alessio Tripi, per poi aggiungere ulteriori dichiarazioni, senza mai svelare dettagli sulla curiosa novità che lo coinvolge. Nel dettaglio l’ex pupo prosegue il messaggio palesando di aver spoilerato troppo, per poi ammettere che “ci saranno tantissime risate anche a questo giro”.

La vacanza “umile” del papabile vippone

Insomma, alla luce delle dichiarazioni sibilline di Alessio Tripi non si escluderebbe un ruolo dell’ex pupo previsto al Grande fratello vip 7, tanto atteso dai telespettatori di Canale 5. Ad oggi Alessio Tripi ha coperto in tv un solo ruolo, ovvero quello del pupo, ma con il possibile ingaggio al Grande fratello vip potrebbe spianarsi per lui la porta del successo per una futura carriera televisiva costellata di impegni.

Nel frattempo il sexy influencer condivide con il popolo del web un post della sua ultima vacanza a Malta, definendola “umile” nella caption di uno scatto social: “Sembra una classica foto da broker milionario in una piscina a Dubai in un attico. Invece sono a Malta in un hotel molto umile vista tetti che non esistono, per non parlare di un campo che sembrava da calcio perché ho visto 47 contro 47 persone con un pallone vagante. Welcome to Malta!”. Per la serie: “Non sono un ‘vip'”.

Un post condiviso da 🇮🇹 𝙰𝙻𝙴𝚂𝚂𝙸𝙾 𝚃𝚁𝙸𝙿𝙸 (@alessio_tripi)













