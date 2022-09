GF vip 7, Antonino Spinalbese rompe il silenzio su Belen Rodriguez/ “Ho sbagliato io”

Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese a cuore aperto tra famiglia e rottura con Belen Rodriguez: il mea culpa

Il Grande Fratello vip 7 in corso, condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti vede catalizzare l’attenzione mediatica tra i concorrenti vip Antonino Spinalbese, con un mea culpa che lui muove sul fidanzamento che fino a qualche mese fa lo vincolava a Belen Rodriguez. “Il fu” fidanzato di Belen Rodriguez, appartatosi in un angolo della Casa del Grande Fratello vip 7, in confidenza con i coinquilini vip Cristina Quaranta e Luca Salatino, ha trovato modo e occasione per una confidenza che via via assume i toni di uno sfogo sotto gli occhi indiscreti dei telespettatori del gioco per le celebrities. Per l’occasione, ai gieffini confidenti, al Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese rivela di avere una famiglia di donne, dove la figlia avuta con l’ultima ex Belen Rodriguez lo scorso 2021, Luna Marie, si aggiunge alle donne della sua vita con la madre e la sorella. Tant’è vero che l’ex hairstyler in cerca del riscatto in TV contro il pregiudizio di chi lo etichetta come “il mantenuto di Belen Rodriguez”, nella confidenza non nasconde l’inscindibile cordone ombelicale con la piccola. Un rapporto indissolubile che lui paragona a quello intercorrente tra lui e il ricordo del padre- scomparso quando Antonino era un adolescente – e che lo spinge a coprire il ruolo di padre a tempo pieno, dopo la rottura con la madre della primogenita, la famosa modella e conduttrice TV argentina Belen Rodriguez.

Ginevra Lamborghini, lite con la sorella Elettra e fidanzato misterioso/ Chi è? Interesse per Spinalbese ma…

“Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi-rivela- Nemmeno me lo ricordo. Però infatti sono io che ci soffro, non mia figlia (della lontananza, ndr). Quando Luna è nata e io mi sono lasciata, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te” e io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei.

Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare

una relazione”.

Antonino Spinalbese e Giulia Tordini, come mai si sono lasciati?/ "Il rapporto…"

Antonino Spinalbese e le dichiarazioni intimiste al Grande Fratello vip

L’ex hairstyler, quindi, ammette la sua responsabilità rispetto ai motivi legati alla separazione da Belen Rodriguez, che potrebbe rivelarsi tradita dal concorrente del Grande Fratello vip. E non solo. Antonino Spinalbese si mette a nudo lasciando intendere anche di essere un padre tanto premuroso quanto geloso della primogenita, al punto da fare fatica ad accettare che Luna Marie sia talvolta in braccia altrui, come quelle della nonna.

Ma l’ingresso al Grande Fratello vip 7 é una scelta voluta proprio per il taglio del “cordone ombelicale”, che alla lunga potrebbe rivelarsi un’ossessione per il giovane padre, il quale vivrebbe un conflitto interiore nella speranza di un riscatto, quello personale e professionale di Antonino Spinalbese, dopo una relazione amorosa che forse lo ha visto cadere annichilito sotto il peso ingombrante del giudizio dell’occhio pubblico di chi lo vede come uno degli amori della bella e brava Belen Rodriguez.

"Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini a letto..."/ Parte la ship GFVIP!

Ma, per certi versi, il gieffino intende mantenere un rapporto simbiotico con Luna Marie, e il motivo é legato alle mancanze che sente rispetto alla scomparsa del padre: “sai mai la vita come andrà. Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio. È quello che manca a me di mio padre”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA