GF VIP 7 avrà durata record/ Due calciatori rifiutano l’ingaggio nel cast

Gf vip 7 verso i nastri di partenza: tutte le anticipazioni tv

Quella del Grande fratello vip 6 si è rivelata l’edizione più longeva del gioco dei vipponi, condotto da Alfonso Signorini, ma potrebbe essere molto presto superata. O almeno questo è stando ha ripreso Dagospia delle ultime anticipazioni tv, secondo cui in particolare Mediaset avrebbe intenzione di rendere il Gf vip 7 più duraturo del Gf vip 6, anche se saranno gli ascolti tv a definire di fatto la durata del rinnovato gioco di Canale 5: il Biscione ha fissato per il 12 settembre la puntata di apertura del Gf vip 7 e la finale del reality potrebbe registrarsi a marzo 2023 o in alternativa a maggio 2023, qualora il reality dovesse essere prolungato per dei buoni dati Auditel.

Sara Manfuso al Grande Fratello Vip 7?/ Rumors sulla moglie deputato Andrea Romano...

Rispetto al cast del tanto atteso gioco di Canale 5 si vocifera che Alfonso Signorini avrebbe pensato di avviare le trattative per l’ingaggio nel reality show di personaggi più o meno noti al pubblico tv che possano piacere, stupire e soprattutto intrattenere. Ad affiancare il timoniere alla conduzione del reality, saranno le opinioniste tv Orietta Berti e Sonia Bruganelli, la quale è riconfermata nel cast del reality e nel medesimo ruolo dopo reduce dal Gf vip 6.

Elisabetta Gregoraci gelosa di Roberta Morise?/ Gossip-bomba: c'entra Flavio Briatore

I grandi esclusi e…

Circa le voci circolanti sui papabili neo gieffini vip ora trapela che a varcare l’ambita porta rossa della Casa dei vipponi non sarà Diego Armando Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro Maradona. La smentita arriva proprio via social con il figlio di Maradona che assicura che non accederà nella Casa dei vipponi e a quanto pare al reality non prenderà parte neanche Maxi Lopez. Diego sarà impegnato come allenatore del Napoli United, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Per l’ex marito di Wanda Nara, la trattativa non è andata a buon fine, come fa sapere The Pipol. Sembrerebbe che l’ex giocatore del Torino abbia maturato la decisione di rinunciare alla tv italiana per acquistare il Birmingham, noto club inglese di calcio.

Giulia Salemi "Stavo per ammazzarmi"/ E si arrabbia col suo Pierpaolo: "por*a t*oia"

Ma chi potrebbe prendere parte al gioco dei vipponi? A quanto pare tra i papabili concorrenti del Gf vip 7 si farebbero avanti i nomi di: Chadia Rodriguez (rapper e influencer), Antonella Fiordelisi(sportiva in quanto ex schermitrice, modella, influencer, ex tentatrice di Temptation Island, ex corteggiatrice di Uomini e Donne), Ginevra Lamborghini (sorella minore della più famosa e cantante e twerker Elettra), George Ciupilan (ex volto de Il Collegio),Antonino Spinalbese (l’ultimo ex fidanzato di Belen Rodriguez).











© RIPRODUZIONE RISERVATA