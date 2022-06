GF VIP 7, Gemma Galgani lascia Uomini e donne?/ Signorini lo ‘sgambetto’ a Maria?

Grande fratello vip 7, Gemma Galgani nel cast? Esplode il gossip

Si è da poco conclusa la lunga edizione del Grande fratello vip 6 e intanto già si pensa all’imminente Grande fratello vip 7, in partenza a settembre 2022 su Canale 5. Stando alle annesse anticipazioni tv della nuova edizione in arrivo del reality, il Grande fratello vip 7, tra i papabili concorrenti del gioco potrebbe essere confermata la dama veterana del trono over di Uomini e donne, Gemma Galgani.

Di recente si è fatta sempre più incessante la voce secondo cui la torinese sarebbe in procinto di dire addio al dating – show di Maria De Filippi e il rumor sulla possibile partecipazione della dama al Grande fratello vip 7 potrebbe rivelarsi l’inizio di una svolta nella vita dell’ex storica di Giorgio Manetti. Anche perché se fosse confermata la presenza della torinese nel gioco della Casa, quest’ultima potrebbe ufficializzare il suo preannunciato addio a Uomini e donne.

Gemma Galgani tra i papabili volti della Casa

L’indiscrezione che vedrebbe Gemma Galgani in trattative per un suo possibile ingaggio nel reality condotto da Alfonso Signorini arriva dal portale web d’informazione Optimazine. Sarà vera?

Nel frattempo il totonomi sui possibili volti vip del Grande fratello vip 7 si fa colmo di nomi d’eccezione. Si pensa ad un possibile ingaggio al reality dell’attruce protagonista Brenda Asnicar, anche se lei al momento su Twitter dichiara che il reality per lei non sarebbe in agenda. Ma il suo parlare ai fan in italiano e la ricerca che lei avviato per una casa in Italia farebbero pensare che lei possa ritrovarsi in trattativa con la produzione Mediaset per un ingaggio nel cast del gioco dei vipponi, anche per un ruolo speciale che non sia necessariamente quello del concorrente. Tra gli altri papabili nuovi gieffini in lizza per un posto al Grande fratello vip 7, reduce dal ritiro dal Grande fratello vip 6 Manuel Bortuzzo ha fatto sapere in radio che non vorrà ripetere, almeno non per il momento, la sua esperienza tv intrapresa al reality della Casa più spiata d’Italia.

