Gf vip 7, Guendalina e Edoardo Tavassi nel cast?/ Grandi assenti e nuovi concorrenti

Grande fratello vip 7 ai nastri di partenza: spuntano le prime anticipazioni tv e i “grandi assenti”

Fervono i preparativi del Grande fratello vip 7, il reality show più atteso dai telespettatori, con ogni probabilità in partenza a fine settembre 2022 e che sarà condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione speciale delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nell’ultimo periodo si fanno incessanti le voci sui papabili ingaggi di vipponi nel cast del reality della Casa più spiata d’Italia e per mettere un punto a congetture e ipotesi prive di fondamenta, Tv Blog ora provvede a smentire la preannunciata presenza di alcuni al format di casa Mediaset.

Si parte dai fratelli divenuti protagonisti indiscussi a L’isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi: entrambi gli ex isolani capitolini, a quanto pare, non sarebbero stati presi in considerazione per il gioco di Canale 5, né da parte di Alfonso Signorini né da parte del resto della produzione Mediaset. Si passa poi alla contessa vip, Patrizia De Blanck. La nobildonna sarebbe dovuta rientrare nel cast del format, dopo la buona performance registrata al reality nel 2020, in coppia con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio. Ma a quanto pare le trattative non hanno raggiunto un accordo tra le parti e l’ingaggio della contessa è saltato.

Tra i possibili gieffini confermati, Antonino Spinalbese e…

Secondo la fonte che indica i “grandi assenti” al Grande fratello vip 7, inoltre, è da ritenersi smentita anche la presenza di Artem Tkachuk, l’attore ucraino che è divenuto celebre agli occhi del pubblico in Italia per mezzo della fiction di Rai 2, Mare fuori. Al rinnovato gioco della Casa dovrebbe non esserci neanche Paolo Cannavaro, fratello del più famoso Fabio, la cui concentrazione sarebbe ora focalizzata su una carriera da allenatore. Nella lista delle smentite, infine, troviamo anche il baby-fidanzato vip più amato dagli italiani, si tratta del compagno di Vera Gemma, Jeda.

Nel frattempo, sale l’attesa in vista dell’ufficializzazione dei protagonisti del Grande fratello vip 7, tra i quali potrebbero confermarsi, invece, l’ultimo ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, l’ex spadista e oggi modella Antonella Fiordelisi e la rapper Chadia Rodriguez, e poi ancora: Ginevra Lamborghini, la sorella minore della più nota Elettra, e George Ciupilan, ex concorrente de Il Collegio.











