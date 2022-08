GF vip 7, nel cast anche un “fratello di”/ Trapelati i nomi di tre concorrenti vip

Grande Fratello vip 7 ai nastri di partenza: spuntano i 3 nuovi vip nel cast

Manca sempre meno al via al Grande Fratello vip 7 , che salvo cambiamenti repentini nel palinsesto TV Mediaset andrà in onda a partire da settembre 2022 su Canale 5 e intanto vede confermati nel cast i primi nomi di concorrenti vip. É ormai risaputo che Alfonso Signorini tenga molto ad assicurare il confronto generazionale tra gli inquilini della Casa più spiata d’Italia per il GF vip 7, tanto che stando alle ultime anticipazioni TV riprese da Biccy, il noto volto Mediaset ha arruolato nel cast del reality dei vipponi oltre ai giovani Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi, anche dei vipponi più agé o per meglio dire diversamente giovani, quali Gegia, di Wilma Goich e di Charlie Gnocchi.

.

Orietta Berti/ Drone precipita durante il suo concerto, ferita una donna

Quest’ultimi tre preannunciati GF vip 7 potrebbero rivelarsi la quota outsider del reality in arrivo, dal momento che pur non essendo tanto influenti in rete quanto i diretti avversari più giovani vantano un curriculum di tutto rispetto e potrebbero riservare delle sorprese inaspettate per la gioia dei telespettatori in Italia.

Jane Alexander svela i retroscena del suo GF Vip/ "Mi ha distrutto come attrice..."

Chi sono i nuovi GF vip

Gegia ha 63 anni e può dirsi l’anti-showgirl, per definizione è un’attrice comica e conduttrice. Vanta la partecipazione al reality Ritorno Al Presente, che l’ha decretata vincitrice. Il format TV si é tuttavia chiuso anzitempo, per via dei bassi ascolti tv.

Wilma Goich ha 76 anni, ed é una cantante e per lei il Grande Fratello vip 7 rappresenta il suo debutto in un reality televisivo. Ex storica di Edoardo Vianello , i due ormai ex piccioncini vip sono passati alla storia del gossip per un po’ di tempo come i Vianella. Nel 2022 ha perso una figlia per una lunga malattia. Il più giovane tra i tre vipponi agé é invece Charlie Gnocchi, popolare speaker radiofonico e fratello del più celebre Gene Gnocchi.

Ex di Uomini e Donne al GF Vip?/ Da Rosa Perrotta a Matteo Ranieri “Tutti bocciati”

All’età di 59 anni Charlie Gnocchi presenzierà come debuttante al gioco del Grande Fratello vip 7, sfoderando nella Casa tutte le sue carte di “Fratello di”.

Ai tre vipponi annunciati dopo il già dibattuto nome del vip sieropositivo Giovanni Ciacci, si aggiungerebbero anche altri vip. Tra cui la contessa Patrizia De Blanck, 82 anni, che potrebbe entrare nel gioco della Casa a distanza di due anni dal suo primo ingresso nella Casa. “Se farò il bis? Per adesso non posso sbilanciarmi, ci sto pensando. Nel caso dovessi accettare vivrei l’avventura con l’influencer Lorenzo Castelluccio, è un mio caro amico.- ha fatto sapere la contessa a mezzo media, di recente-. Penso che insieme ci divertiremo molto. Quando ho partecipato nel 2020 avevo chiesto una camera tutta mia e il bagno privato e mi sono stati concessi. Questa volta vorrei aggiungere a questi il mio cagnolino Alien”.

Nel corso del reality dei vipponi potrebbe inoltre aggiungersi anche la conduttrice TV Rita Dalla Chiesa, con i suoi 74 anni portati meravigliosamente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA