GF vip 7, Pamela Prati tra i concorrenti ufficiosi/ Chi dà “forfait” prima del via

Grande Fratello vip 7 ai nastri di partenza: chi sono i vipponi ufficiosi e ufficiali

Quando ormai mancano pochi giorni al via ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello vip, il GF vip 7 in partenza il 12 Settembre 2022 su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione delle opinioniste TV Sonia Bruganelli e Orietta Berti, spuntano i primi concorrenti ufficiosi e ufficiali e non solo, del reality.

Come trapelato da Biccy, i primi concorrenti ormai dati per certi del Grande Fratello vip 7 sono oltre all’ormai confermatissimo Giovanni Ciacci – anticipato in anteprima assoluta da Chi magazine- anche George Ciupilan, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese, Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi, Gegia. Tra i preannunciati gieffini, però, non si riconferma ora Patrizia Groppelli, nota ai più tra i telespettatori per il suo incarico di opinionista TV coperto a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso e nei vari talk televisivi.

Il motivo della mia mancata riconferma della compagna di Alessandro Sallusti nel cast del Grande Fratello vip 7? A quanto pare, l’ingaggio di Patrizia Groppelli nel cast dei concorrenti del reality dei vipponi sarebbe saltato per una scelta maturata dalla diretta interessata last-minute, a pochi giorni dallo start del reality show.

Patrizia Groppelli rinuncia al GF vip 7?

A motivare il “forfait” di Patrizia Groppelli é the Pipol TV, che allude ad un sopraggiunto motivo personale per cui l’opinionista dalle sentenze TV tranchant avrebbe rinunciato ancor prima di varcare la porta rossa al reality show: “Patrizia Groppelli, opinionista e presenza tv amata, per motivi strettamente personali, ha rinunciato a partecipare alla settima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ condotta da Alfonso Signorini. Non sarà tra i concorrenti della nuova edizione del reality. La Groppelli, e le sue opinioni taglienti, erano senz’altro un valore aggiunto in questa edizione. Enorme perdita per il cast. In bocca al lupo, Patrizia. Non ti perdiamo di vista”.

Chiaramente, Patrizia Groppelli potrebbe sempre stupire con un ingresso posticipato a data da destinarsi nella Casa, nel corso dell’atteso Grande Fratello vip 7.











