Gf vip 7, Rita De Crescenzo nel cast?/ Sonia Bruganelli non ci crede e lei s’infuria

Grande fratello vip: Rita De Crescenzo nel cast? Tutte le indiscrezioni sulla tiktoker e la possibile svolta in tv

Può dirsi una dei tiktokers più popolari del momento, tra quelli italiani e in particolare tra gli originari di Napoli, e in queste ore Rita De Crescenzo non a caso è al centro dell’attenzione mediatica. Come riprendono i principali siti web d’informazione, tra cui Novella 2000, è giunta in rete l’indiscrezione che vedrebbe l’influencer mora residente a Pallonetto di Santa Lucia in procinto di prendere parte ai diversi format tv, tra cui il Grande fratello vip 7 di Alfonso Signorini, in seguito a dei contratti tv firmati con Rai e Mediaset. “Settimana scorsa ho firmato un contratto con la Rai ed uno con Mediaset! Tutto quello che guadagno lo do ai miei figli, tutto quello che ho lo do ai miei figli. Ora che sono in vita! Ma dato che continuate a criticare io ora starò zitta, parleranno i fatti. Parleranno solo i fatti“, è l’annuncio di Rita De Crescenzo che i siti web riprendono testualmente indicando la tiktoker napoletana come una dei papabili neo gieffini vip. E a commentare l’annuncio, che ora desta tra le reazioni web più disparate, ci ha pensato intanto anche l’opinionista uscente del Gf vip 6, ovvero Sonia Bruganelli, che nel condividere la notizia dei contratti tv della De Crescenzo e il suo papabile ingaggio nel cast del Gf vip 7, ha riportato un ironico “Ma serio?”, corredato da un’emoticon a forma di gattino che si palesa terrorizzato mentre si lascia andare ad un urlo. Quasi come a dire di non riuscire a credere che la voce sia veritiera, e non è tardata ad arrivare in rete la reazione stizzita della tiktoker.

Sonia Bruganelli: "Sono divisiva"/ "C'è un'ipocrisia dilagante, dittatura del politicamente corretto"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Rita De Crescenzo replica furiosa a Sonia Bruganelli

Un gesto social, quello che la moglie di Paolo Bonolis ha registrato a quanto pare tra le storie su Instagram, che a Rita De Crescenzo non è affatto piaciuto, tanto da commentarlo in modo piuttosto critico: “Guardate bene, guardate bene. Questa è la moglie di Paolo Bonolis, la grande artista. Lei è una grande artista. Mi ha messo sul suo profilo di Instagram mettendosi a ridere. Ha messo la micia sotto, guarda che ha messo la micia… Ma davvero il Grande Fratello? Per prima cosa non ho detto io che andrò al Grande Fratello. Non l’ho dichiarato io, avete fatto tutto voi. Comunque signora bella… Che volete da me, mi avete messo, mi avete tolto, ma ce la fate a combattermi?”.

SILVIA, FIGLIA DI SONIA BRUGANELLI/ "Non voglio darla in pasto a tutti"

Poi, l’affondo prosegue sempre a suon di frecciatine : “Ma poi mi hai messo, hai visto che ti ho messo le faccine sorridenti e lo hai tolto da Instagram. Però le persone lo hanno salvato, vedi amore? Purtroppo sono una ragione di vita. Tu tieni Paolo Bonolis vicino? Io tengo Sasà vicino. Io sono orgogliosa… Paolo Bonolis io ti verrò a trovare, a te e a tua moglie, ok? Fate i bravi, vogliamoci bene perché sono gli ultimi tempi… Un bacio a te“. Rita De Crescenzo è nota al popolo del web per essere la fautrice della canzone diventata virale su TikTok Ma te vulisse fa na gara e ballo, con cui uno dei suoi video ha ottenuto oltre 4,6 milioni di visualizzazioni.

PAOLO BONOLIS, MARITO SONIA BRUGANELLI/ "Ecco perchè lo amo e lo stimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA