Carmen Russo: “Me ne vado dal GF Vip”/ Lite con Katia Ricciarelli nella notte “Falsa”

Dopo la lite durante il momento delle nomination, il botta e risposta tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli ha animato la notte della casa del Grande Fratello Vip 2021. Il rapporto tra le due vippone pare ormai giunto ai titoli di coda. Entrambe, infatti, raccontano agli altri concorrenti di essere risentite e deluse dalle reciproche dichiarazioni al punto da non avere alcuna intenzione di dare il via ad un chiarimento per una convivenza pacifica. Tutto è cominciato durante le nomination palesi delle donne. Katia Ricciarelli ha nominato Carmen accusandola di aver fatto complotti alle sue spalle.

Un’accusa che ha fatto infuriare la Russo che, in diretta, ha minacciato di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip 2021 rigettando l’accusa della Ricciarelli. “Non erano discorsi e complotti sulle nomination. Io non ti permetto di dire falsità. […] Giuro su qualsiasi cosa che non è come dite voi Sonia. A questo punto io prendo e me ne vado da qui. Alfonso io adesso prendo e me ne vado, perché non esiste proprio che vengo accusata di essere una falsa e pettegola”, ha sbottato Carmen svelando tutto ciò che la Ricciarelli avrebbe detto sugli altri concorrenti come Raffaella Fico e Francesca Cipriani. In casa, dopo la diretta, gli altri concorrenti hanno provato a mediare tra le due vippone senza, tuttavia, riuscirci.

Carmen Russo e Katia Ricciarelli, botta e risposta a distanza durante la notte

Ad Ainett Stephens e Alex Belli, Katia Ricciarelli ha raccontato di essere stata ferita soprattutto dalla seguente frase detta da Carmen Russo. Ma figurati se esco per me va bene. Io ho una famiglia, ho tante cose, il lavoro e tutto il resto“. Parole durissime che hanno profondamente colpito la Ricciarelli che non ha alcuna intenzione di perdonale la coinquilina. “Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi. Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia. Quindi tu sei una st****a. A rinfacciarmi il fatto che io non ho una famiglia, che brava. Venirmi a dire ‘io tanto vado fuori e ho la mia famiglia’, lo dice a una che non ce l’ha […] Sono stanca di gente falsa”, ha detto la Ricciarelli come riporta Biccy.

Carmen Russo, parlando con Raffaella Fico, ha ribadito la propria posizione ribadendo di non aver assolutamente complottato alle spalle della Ricciarelli. “Ha detto delle falsità assolute e posso giurarlo su quello che ho di più caro. Non ho complottato nel modo più assoluto. Lei mi ha detto bugiarda, ipocrita e pettegola. Se ho reagito è normalissimo. Ok, ho detto che fuori ho una famiglia, ma è vero. Non era una cattiveria per lei”, ha concluso la Russo.



