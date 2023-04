GF Vip, Alberto De Pisis "ho sempre pensato Nikita vincesse"/ "Ha aperto la mente..."

GF Vip, Alberto De Pisis commenta la vittoria di Nikita Pelizon: “Penso che…“

Il Grande Fratello Vip, quest’anno, ha visto trionfare Nikita Pelizon. Una vittoria non così scontata dal momento che, alla finalissima, la vincitrice si è dovuta scontrare al televoto con un altro pezzo da novanta di questa edizione: Oriana Marzoli. Tuttavia, sin dai mesi precedenti, qualcuno aveva già pronosticato la sua vittoria, come Alberto De Pisis. Il concorrente, nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi, ha commentato la vittoria di Nikita.

“Io avevo fatto una previsione in tempi non sospetti, se non sbaglio prima di Natale – svela – Ho sempre pensato che Nikita vincesse, tant’è che lo dicevo, anche apertamente. Perché penso che anche in un’edizione così complicata, questo suo messaggio, questo suo essere positiva e propositiva possa sicuramente aver aperto la mente a tanti telespettatori, aver mandato un messaggio positivo“.

Alberto De Pisis su Nikita Pelizon: “Felice che abbia vinto lei“

Alberto De Pisis ritiene dunque che lo spirito di Nikita Pelizon, libero, positivo e solare, abbia fatto breccia nel cuore del pubblico e l’abbia così portata alla vittoria del Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà la Vippona non ha avuto vita semplice. Non solo per le incomprensioni con Luca Onestini, che hanno provocato una profonda spaccatura nel gruppo, ma anche per l’isolamento nella quale si è sentita costretta da parte dei suoi compagni di viaggio, che hanno preso le parti dell’ex tronista e, fino alla finale, non le hanno dato il giusto supporto.

De Pisis, nel corso dell’intervista, si è detto contento di questa vittoria per due motivi in particolare. “Siamo entrambi di origine friulana, quindi sono felice che abbia vinto lei. E poi siamo entrati insieme, il 19 settembre abbiamo varcato quella porta mano nella mano insieme“, svela, ricordando il suo ingresso a Cinecittà a inizio edizione, insieme alla stessa Pelizon.

