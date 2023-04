GF Vip, Alberto De Pisis spiazza Giulia Salemi “sei incinta?”/ La reazione in diretta

GF Vip, Alberto De Pisis in studio con Alfonso Signorini

Ultimissimi atti di Grande Fratello Vip 2022, in attesa di scoprire il vincitore di questa edizione tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Un duello tutto al femminile, che vede alle loro spalle Alberto De Pisis classificatosi comunque sul podio, in terza posizione. Il concorrente è stato grande protagonista questa sera, dentro ma anche fuori dalla Casa. Giunto in studio e accolto dal caloroso applauso del pubblico, il ragazzo riceve anche l’abbraccio e i complimenti di Alfonso Signorini.

Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: pareggio tra Sassuolo e Torino

“Sono molto felice per te di vederti qua, terzo finalista. Veramente te lo meriti, perché sei stato specialissimo: stile, educazione e valori. Bravo” le parole del conduttore. De Pisis aggiunge, emozionatissimo: “È stata un’edizione complicata, sono emozionato e ho il cuore in gola. Per me è stato bellissimo, devo ringraziare soprattutto te Alfonso, tu lo sai. Ti voglio bene“. E, a seguire, lo abbraccia, ringraziandolo per avergli concesso questa importante opportunità.

Diretta/ Sassuolo Torino (risultato finale 1-1): Sanabria risponde a Pinamonti

Alberto De Pisis a Giulia Salemi: “Non sei incinta vero?“. La reazione

Ma Alberto De Pisis si prende la scena anche successivamente quando, prima di andare a prendere posto sulla poltrona, saluta la grande amica Giulia Salemi alla postazione social del Grande Fratello Vip 2022. Il concorrente la abbraccia subito e, osservandola per bene da vicino, le chiede incuriosito: “Non sei incinta vero?“. Una domanda che, se da un lato ha scatenato le risate del pubblico, dall’altro ha destato stupore nella Salemi. Che smentisce categoricamente, sorridendogli: “Ma va“.

Diretta/ Renate Lecco (risultato finale 0-2): Zambataro e Lakti

Niente sorprese in arrivo per la regina dei social, dunque. Dopo la crisi con Pierpaolo Pretelli, la coppia si è ritrovata e ha ripreso a percorrere il proprio cammino d’amore l’uno al fianco dell’altra. Al momento, però, all’orizzonte non c’è alcuna intenzione di allargare la famiglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA