GF Vip, Alex vince gli ascolti ma perde Delia Duran?/ Si vanta sui social ma in Casa…

La 47esima puntata del Grande Fratello Vip ha segnato il ritorno in studio dal deserto di Alex Belli. L’attore si è presentato in studio in maniera molto particolare, suscitando anche numerose battutine da parte dei concorrenti all’interno della casa soprattutto da parte di Soleil Sorge che l’ha definito “Un beduino”.

Il ritorno di Alex Belli ha segnato anche un’impennata di share per il reality condotto da Alfonso Signorini, un segnale che conferma quanto più volte affermato dall’ex concorrente della casa: la sua presenza in studio e le sue dinamiche sono d’interesse per il pubblico da casa che durante questa edizione del reality ha seguito tutte le sue vicende.

Alex Belli questa mattina ha condiviso i traguardi del programma che ieri sera ha avuto il suo record stagionale con il 24, 5% di share commentato dall’attore solo con una parola: “GRANDE TEAM” e taggando l’account ufficiale del reality. Anche in passato l’attore aveva visto come la sua presenza nel reality aumentasse lo share grazie alla sua presenza fuori dagli schemi e le numerose dinamiche che è in grado di creare.

Durante l’ultima puntata del programma Alex Belli, ritornato da un viaggio spirituale nel deserto, ha affrontato un confronto con Soleil Sorge e successivamente con Delia Duran. Soleil Sorge però sembra non aver apprezzato il suo ritorno e confessandosi con Davide Silvestri ha detto: “Si è presentato per l’ennesimo confronto, era lì dietro vestito ancora da deserto, ma sembrava un beduino”. E mentre lui festeggia il record di ascolti, in Casa Delia Duran mette ancora una volta in dubbio la loro storia. “Se esco di qui e capisco che lui non mi piace più non soffro più come prima e lo lascio. Sono consapevole che senza di Alex la mia vita continua, io posso vivere senza di lui.” ha ammesso la gieffina nella Casa dopo l’ultimo ingresso di Alex.

