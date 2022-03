Soleil Sorge “Bacio con Alex Belli? Per astinenza”/ E lo deride “Sembrava un beduino”

“E pensare che c’è stato un giorno che l’hai baciato appassionatamente, sembrano passati anni, un’eternità”. Così Alfonso Signorini ha chiuso il confronto-scontro tra Soleil Sorge e Alex Belli al Grande Fratello Vip. Un assist per l’influencer, che se l’è cavata con una battuta: “L’astinenza fa anche questo… Sembra passata una vita”, ha replicato. Ma il conduttore del reality non se ne è accorto probabilmente, quindi ha tirato dritto senza ribattere o approfondire.

Quando è arrivata Delia Duran ha continuato a scherzare sul ritorno dell’attore. “Saresti svenuto, con la piuma qua, vestito da Sinai, mi ha scritto una lettera, ovviamente sempre egoriferita cercando di continuare a smarcare la sua cosa, sottolineare tutto e cercare per l’ennesima volta di sottolineare che ero gelosa. Tutto per la nostra amicizia, che non può lasciare andare perché gli è restata nel cuore”, ha detto a Davide Silvestri.

Quando Davide Silvestri le ha chiesto dove si fossero incontrati, Soleil Sorge ha proseguito con il suo racconto divertito al Grande Fratello Vip: “Si è presentato per l’ennesimo confronto, era lì dietro l’occhio vestito ancora da deserto, ma sembrava un beduino”. Miriana Trevisan l’ha incalzata: “Quanti cammelli ti ha offerto?”. E Soleil Sorge ha proseguito scherzando: “Non siamo arrivati alla trattativa, ma ho rifiutato a prescindere”. Nel frattempo Delia Duran ascoltava un po’ stranita, sorpresa per via del fatto che il compagno è tornato, ma non per lei. Alfonso Signorini le ha poi spiegato che l’attore era rimasto male per una frase, cioè perché lei aveva detto che poteva cavarsela anche da sola nella Casa.

