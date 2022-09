Amaurys Perez penalizzato rispetto a Antonino Spinalbese?/ Il mancato gesto che…

Amaurys Perez penalizzato? “Lo sapete benissimo che…”

Amaurys Perez vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della terza puntata del reality, il pallanuotista ha espresso le sue perplessità. Alfonso Signorini l’ha richiamato in confessionale e ha crcato di vederci chiaro sui motivi che spingerebbero Amaurys ad abbandonare la casa. Signorini gli ha chiesto: “Stasera ti ho visto un po’ rabbuiato. C’era qualche motivo particolare?”. Amaurys Perez ha ammesso di avere un problema e ha confermato di non stare bene. Signorini lo ha fatto parlare e a quel punto Amaurys ha rivelato di soffrire molto per la mancanza degli affetti: “Lo sapete benissimo che sono dipendente dei miei. Avete regalato una foto a lui, perché a me no? Sapete che sono molto dipendente da mia moglie e dai miei figli”.

Antonino Spinalbese, "Ginevra mi ha chiesto di dormire con lei"/ Social impazziti...

Amaurys Perez ha sottolineato di essere stata vittima di una discriminazione rispetto ad Antonino Spinalbese che aveva ricevuto le foto della figlia Luna Marì. Alfonso Signorini ha però cercato di rassicurarlo e in molti confidano nel fatto che Amaurys possa ricevere un piccolo gesto come accaduto pe Antonino Spinalbese. Intanto nelle scorse ore i due si sono confidati in giardino e hanno parlato del rapporto con la popolarità. Amaurys ha dichiarato: “All’inizio l’ho vissuta con allegria anche perché mi si avvicinavano i bambini a chiedermi gli autografi con la foto della Nazionale. Quando poi andavano via, avevano le lacrime agli occhi”, ha spiegato.

Spinalbese, confessioni su Belen e Stefano: "Non mi piace lo show"/ "Non voglio..."

Amaurys Perez e Attilio Romita, scatta il bacio: fan sotto choc e…

Al Grande Fratello Vip Amaurys Perez e Attilio Romita si sono scambiati un bacio sulle labbra. I fan posono stare tranquilli visto che si è trattato solo di un momento goliardico. Attilio, infatti, ha proposto: “Senti ma ci diamo un bacio sulla bocca?“. Amaurys ha risposto rivolgendosi anche alla moglie: “Va bene? Ok. Angela, ok? Posso, Angela?“. Romita, guardando nella telecamera, ha aggiunto: “Angela, di me di puoi fidare“. Alberto De Pisis, entrando nella conversazione, con fare ironico ha aggiunto: “Di me un po’ meno“. Il bacio è avvenuto tra le risate degli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese confessa al GF VIP "Fidanzata? Ho mia figlia Luna Marì"/ Ecco perchè porto la fede

I fan del GF Vip 7 non hanno gradito troppo il bacio tra Attilio e Amaurys Perez. Il motivo? In molti hanno visto la scenetta come un semplice modo per attirare l’attenzione. Sul profilo Instagram del reality più spiato d’Italia piovono commenti che suonano così: “Una carriera di giornalista bruciata, povero idiota” oppure “Programma senza senso, inventano storie d’amore, interesse, attrazioni, hanno sbagliato studio, forse intendevano partecipare a Uomini e Donne… ha perso il senso per cui era stato creato. É solo una gara a chi inventa sciocchezze per avere clip. Noioso, tanto quanto i programmi della D’Urso. Canale 5 dovrebbe rivedere il proprio modo di fare TV. Ha stufato tutto questo NULLA” o ancora “La stupidità solo per fare scena“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA