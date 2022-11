GF Vip, Antonino e Oriana negano l’interesse/ Signorini: “Ve gustate, falsoni!”

Grande Fratello Vip 2022, Antonino e il presunto interesse per Oriana

Al Grande Fratello Vip 2022 sembra essere nata una simpatia tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, e anche Alfonso Signorini sembra averlo notato. Il conduttore convoca in Confessionale l’hairstylist per affrontare la spinosa questione e chiedergli se questo reciproco interesse effettivamente c’è o meno. Antonino cerca di sviare il discorso, spiegando come ci sia poco spazio in Casa e quindi è naturale avere una conoscenza anche con Oriana. Ma il giornalista ironicamente lo metto subito alle strette: “No sono 400 metri, molti di più, non pensare di fottermi sulle quadrature“.

Antonella piange per l'ex Gianluca Benincasa chiusa in magazzino con Spinalbese/ Edoardo "Faccio un macello"

Spinalbese svela: “Io tutte le volte mi prometto di non avvicinarmi alle donne, però puntualmente…“. Alfonso Signorini a quel punto gli chiede un effettivo giudizio su Oriana e il concorrente spiega: “Ci sto bene, non ti posso dire che esteticamente non è una bella ragazza. Ed è anche simpatica. Secondo me non è colpita da me, perché credo ci sia qualcosa tra me e Daniele“.

Pamela Prati accusa Signorini: "Ormai sono invisibile, neppure saluti"/ "Vado via, tanto hai di meglio!"

Alfonso Signorini su Antonino e Oriana: “Ve gustate muchissimo, falsoni!“

Alfonso Signorini però vuole vederci davvero chiaro e così convoca anche Oriana Marzoli nel Confessionale del Grande Fratello Vip 2022. La neo-concorrente ironicamente confessa: “Giuro che lui l’unica cosa che fa con me è rompermi le scatole, è l’unica cosa che sa fare“. Nega dunque un interesse per l’hairstylist, sebbene con lui abbia creato un rapporto fatto anche di giochi e scherzi nella Casa: “Mi fa ridere molto, ma non mi interessa“.

Il conduttore del reality crede però che, sotto sotto, i due non la raccontino giusta e glielo fa notare con grande ironia: “Secondo me voi due ve gustate muchissimo, siete due falsoni, bugiardi“.

GF Vip, Giaele gelosa di Antonino e Oriana "mi dà fastidio"/ "Non è il suo tipo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA