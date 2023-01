GF Vip, Antonino sbugiarda Oriana: “La rottura? Ecco cosa mi diceva sotto le coperte”/ “Era in ginocchio e…”

Antonino Spinalbese e la rottura con Oriana Marzoli al GF Vip: spuntano nuovi retroscena

Antonino Spinalbese torna a parlare di Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip, svelando inediti retroscena sulla loro rottura. Secondo quanto emerso dai social e raccolto dai colleghi di Biccy, l’ex di Belén Rodriguez avrebbe deciso di raccontare cos’è accaduto quella fatidica sera della rottura sotto le coperte con Oriana durante una chiacchierata con Wilma Goich, Andrea Maestrelli e Nicole Murgia.

Questo l’inizio del racconto di Antonino: “Lei (Oriana, ndr) era in ginocchio sotto le coperte e mi diceva ‘non mi puoi lasciare così’. Perché a lei dava fastidio essere lasciata da un uomo. E allora io le ho detto ‘allora fallo tu, va benissimo, dimmi basta davanti a tutti’. Poi è uscita e ha fatto tutto lo show”.

Antonino e lo scivolone fatto con Oriana: “Ecco cos’è accaduto”

Antonino Spinalbese ha quindi spiegato che da qui sono nate anche una serie di frasi che gli sono poi state contestate anche in diretta al Grande Fratello Vip: “Così io sono uscito e mi sono inventato il discorso della Ferrari per aiutarla e far vedere che avevamo chiuso. Ho detto ‘tu sei una Porsche io voglio una Ferrari’. Non ho detto una Lamborghini perché altrimenti succedeva altro. Ma il mio non era un pensiero detto con cattiveria. Era solo per dire che volevo qualcosa di diverso”, ha chiarito il gieffino.

L’ex di Belén ha dunque ricordato come per settimane tutta questa vicenda sia stata discussa nel corso delle dirette del GF Vip, durante le quali si è spesso beccato anche aspre critiche, arrivate anche dal popolo del web. “Ora che dicono ‘una donna non può avvicinarsi a più uomini?’. Certo che può farlo, però a me in passato hanno detto di tutto contro”, ha quindi concluso Antonino.











