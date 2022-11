GF Vip, Antonino su Ginevra “credo sia fidanzata”/ “La gente vuole la storia, ma…”

Nel corso della chiacchierata con Oriana Marzoli, riportata da Biccy, Antonino Spinalbese ha ricordato l’ultimo incontro con Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. E le sue parole sembrano spegnere ogni speranza: “Quando l’ho rivista mi sembrava di non conoscerla. Non la vedevo da tanto tempo e stando qui dentro è strano davvero. Io l’ho conosciuta due settimane e quando l’ho vista mi ha fatto un po’ paura. Capiscimi, ero in imbarazzo nel non conoscerla, mi sono imbarazzato. Tra me e lei non era più la stessa cosa di prima“.

E, facendo un confronto con la stessa Oriana al Grande Fratello Vip 2022, le spiega: “Tu prendi la mia situazione con te. Ci conosciamo da tre giorni ed è nata una sintonia. Se esci, tra tre settimane qui dentro, non è che mi scordo, ma se torni mi imbarazzo. Perché direi ‘ma io questa ragazza non la conosco per nulla, sono passate più settimane dalla sua uscita che di conoscenza’. Quindi mi pare anche assurdo pensare a ritorni o cose simili“.