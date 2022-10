GF Vip, diretta interrotta e immagini oscurate/ Sito in tilt, cos’è successo

Grande Fratello Vip 2022, diretta interrotta e immagini oscurate: cosa succede

Il Grande Fratello Vip 2022 deve fare i conti, in queste ultime ore, con alcuni problemi tecnici che hanno bruscamente interrotto la diretta h24 del reality. Sia sul sito del Grande Fratello Vip nella sezione “diretta”, sia sul canale 55 di Mediaset Extra, giganteggia il logo del programma e non è possibile assistere alle dinamiche in presa diretta dei concorrenti. Sul 55 vanno addirittura in onda vecchi spezzoni del programma, repliche per tappare il buco causato dall’interruzione della diretta. Ma qual è il motivo di tale problema?

Molti su Twitter parlano di censura e ritengono che il Grande Fratello Vip 2022 abbia voluto interrompere la diretta per consentire a Sara Manfuso di uscire dalla Casa, come riportato anche da The Pipol Tv. La concorrente ormai da giorni ha infatti espresso il desiderio di andarsene, sentendosi a disagio nella Casa. Tuttavia Fanpage apprende da fonti vicine a Mediaset che si tratterebbe di un guasto tecnico che ha portato all’oscuramento del canale: dunque le immagini torneranno live non appena il problema verrà risolto.

Grande Fratello Vip 2022, le conseguenze dopo il caso Marco Bellavia

Intanto nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 il caso Marco Bellavia ha lasciato strascichi significativi nelle dinamiche di gioco. L’addio del concorrente, massacrato e umiliato dai compagni di viaggio per i suoi problemi di salute mentale, è stato tema-pilastro della puntata del reality andata in onda lunedì sera. Alfonso Signorini ha fatto una sonora ramanzina ai concorrenti, che l’hanno di fatto bullizzato, schernendolo anziché aiutarlo e tendergli la mano. E anche la produzione, apprese alcune forti dichiarazioni, ha preso seri provvedimenti.

Non solo l’immediata squalifica di Ginevra Lamborghini, uscita dalla Casa in lacrime e supportata dall’affetto dei coinquilini, ma anche l’eliminazione di Giovanni Ciacci al telefoto flash aperto in diretta. Entrambi i concorrenti, ormai fuori dai giochi, non hanno espresso giudizi positivi nei confronti di Marco Bellavia e per questo sono stati puniti. I fan della Lamborghini, tuttavia, sono in rivolta poiché la concorrente è stata l’unica ad essere squalificata mentre il restante cast è stato perdonato. Sicuramente nella puntata di domani sera Signorini tornerà ad affrontare la delicata questione.

