Gf vip, chi è il quinto finalista Giucas e Jessica?/ Il web boccia…

Grande fratello vip 2022 verso la finale: chi sarà il quinto finalista tra Giucas Casella e Jessica Sélassié?

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6 in corso, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5, quando -prima della finalissima e l’annessa decretazione del vincitore finale- si registrerà il verdetto del televoto in corso indetto per il titolo di quinto finalista, tra Giucas Casella e Jessica Sélassié. Rispetto al televoto settimanale -ancora in corso fino alla giornata del lunedì di metà marzo 2022- si chiude alle ore 20:11 e in data 12 marzo un sondaggio social online, voluto dal popolo degli internauti sulla pagina Twitter Televotigfvip, seguita da fedeli e irriducibili telespettatori del gioco della Casa più spiata d’Italia.

Ebbene, i relativi risultati – volti a indicare una previsione social sul verdetto del televoto che decreterà il quinto finalista -che insieme alla prima finalista Delia Duran, la seconda finalista Lulù Sélassié, il terzo finalista Davide Silvestri e il quarto finalista Barù Gaetani- concorrerà in finale per la vittoria del montepremi, al Grande fratello vip- forniscono le preferenze espresse dal popolo social in valore percentuale, divise tra Giucas e Jessica. E a vincere il sondaggio in questione, è inaspettatamente per molti internauti Giucas Casella!

Il web boccia Jessica Sélassié, in vista della finale del Gf vip 6

Il sondaggio web indetto su Twitter, che quindi assegna in prospettiva della finale del Grande fratello vip 6 in arrivo, il titolo di quinto finalista a Giucas Casella, di fatto sconfessa le ultime previsioni avanzate dai bookmakers sulle principali piattaforme online adibite alle scommesse -Snai, Sisal, Codere, Novibet, Olybet- che indicano Jessica Sélassié come super-favorita, in quanto in testa alla classifica dei gieffini più quotati alla vittoria finale del reality condotto da Alfonso Signorini nonché “papabile vincitrice finale” del montepremi.

Che quindi Jessica possa non riuscire a raggiungere la sorella Lulù Sélassié all’ambita finale del Grande fratello vip 6, dov’è invece approdato il coinquilino vip che l’ha fatta capitolare nella Casa, Barù Gaetani? Nel frattempo, l’opinione dell’occhio pubblico, a margine dell’eliminazione di Jessica prevista alla finale del reality a favore di Giucas Casella, si divide tra i commenti social più disparati via Twitter: “Non ci crederò mai, Giùcas è sempre stato basso, impossibile per quanto i fandom votino lui, è una cavolata, Jessica ha mandato a casa una Trevisan”, commenta un utente, seguito poi da un altro fan della princess, che si auspicherebbe per lei successo nel gioco e in amore con Barù, “Fan dei Jeru, votate!”. Infine, tra i commenti più aggreganti, non manca un affondo durissimo alla super-favorita dai bookmaker alla vittoria finale del Gf vip 6, nonché Princess etiope: “Questo deve essere. Ho dato tutti i miei voti al paragnosta, che almeno ci fa vedere la villa e non piagne miseria. Uniti contro il fandom tossico, mandiamo la pony podologa etiope a guardare la finale in studio”.

Staremo a vedere, quindi, chi si rivelerà quinto finalista del Grande fratello vip 6.





