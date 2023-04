GF Vip, chi è l’ultimo finalista tra Alberto e Milena?/ I sondaggi sono chiari

GF Vip, chi è il prossima finalista: Alberto o Milena?

Il Grande Fratello Vip 2022 si avvicina alla finale e il pubblico è chiamato a votare chi è l’ultimo finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. I finalisti al momento sono: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.

Sul web sono emersi i primi sondaggi sui due concorrenti e tutti sembrano dare come favorita Milena Miconi. Nonostante non sia questa l’ultima parola sul televoto, ciò che riporta il web potrebbe essere confermato in puntata. D’altronde in una delle edizioni più discusse nella storia del reality show in quanto a condotta dei concorrenti, l’attrice potrebbe rappresentare un faro di educazione, buone maniere e gentilezza. Doti che molto spesso sono mancate nella casa di Cinecittà e che il pubblico ha fortemente criticato. Dunque, è possibile che la ‘vippona’ abbia fatto breccia nel cuore del popolo web proprio per questa ragione.

GF Vip, Alberto sconvolto dall’eliminazione di Luca Onestini: le sue parole

Sebbene Alberto De Pisis sia uno dei possibili finalisti del Grande Fratello Vip 2022, il concorrente è rimasto sconvolto dall’eliminazione di Luca Onestini. In effetti, in molti pensavano che l’ex tronista potesse arrivare in finale considerando il suo percorso.

Come riporta Biccy, l’ex di Taylor Mega ha rivelato ai suoi inquilini cosa avesse detto a Onestini prima della sua uscita: “Io ero sicurissimo di uscire, ero sicuro all’80% di uscire e l’altro 20% Nikita. Luca non lo avevo proprio preso in considerazione. Quando eravamo in macchina Luca mi ha detto ‘hai fatto un casino’ e io l’ho tranquillizzato dicendogli ‘Amore ma secondo te puoi uscire te che sei fondamentale, hai vinto un reality in Spagna, qua sei arrivato secondo, la gente ti ama. Stasera hai ricevuto pure una sorpresa da tuo fratello che ti ha detto cose belle’. Ero sicurissimo che rimanesse. In studio penso di aver fatto delle cose che se mi rivedo mi vergogno”.

