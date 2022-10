GF Vip, cinque concorrenti eliminati per il caso Marco Bellavia?/ Gli ultimi rumors

Grande Fratello Vip: punizioni dopo l’addio di Marco Bellavia?

L’addio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip continua a far discutere. Il concorrente aveva raccontato dei suoi problemi di salute ai compagni e chiesto loro supporto, senza però riceverlo. Oltre ad averlo isolato, i concorrenti del GF hanno attaccato e bullizzato l’attore, tranne qualche rara eccezione. In seguito alla brutta pagina all’interno della Casa, il web si è scatenato, chiedendo punizioni esemplari per i compagni nel reality show.

L’opinionista Viviana Bazzani, sui social, ha spiegato che secondo alcune voci di corridoio sarebbero in arrivo dure punizioni per i concorrenti del GF Vip che si sono resi protagonisti di atti di bullismo nei confronti di Bellavia: “Ci siamo. Che cosa decideranno i vertici Mediaset. È importante dire che la decisione di quello che poi verrà affrontato, il discorso del bullismo che c’è stato nei confronti del concorrente Marco Bellavia da parte di moltissimi concorrenti all’interno del Grande Fratello non è solo deciso da Alfonso Signorini, o dagli autori della Endemol e della stessa Endemol. Ma sarà deciso dai vertici Mediaset. Questo è importante dirlo perché noi poi facciamo presto a puntare il dito”.

Grande Fratello Vip: 5 persone potrebbero essere cacciate

Nel video postato sui social, Viviana Bazzani prosegue spiegando che i rumors che vorrebbero punizioni nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello Vip, sono molto insistenti: “Vi posso assicurare che le voci di corridoio sono molto forti e insistenti che Alfonso li vuole cacciare, vuole cacciare 5 persone via. Giustamente. Sarebbe anzi la prima volta nella storia di un reality che si assisterebbe a una cosa così. Tra l’altro secondo me non nuocerebbe nemmeno a quelli che sono gli equilibri della Casa, perché siamo appena alla terza settimana”. Secondo l’opinionista questo potrebbe dunque portare all’ingresso di nuovi vipponi al Grande Fratello Vip, semmai dovesse verificarsi quanto rivelato.

Come rivelano sempre da Viviana Bazzani, dalla bozza della possibile scaletta di questa sera del GF Vip non ci sarebbe spazio solamente per il caso Bellavia ma anche per il possibile interesse di Ginevra Lamborghini nei confronti di Antonino Spinalbese.











