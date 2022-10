GF Vip, Cristina Quaranta sbotta contro Nikita/ “Vorrei che mio fratello morto…”

GF Vip 2022, Cristina Quaranta racconta un doloroso capitolo di vita

Al Grande Fratello Vip 2022 va in scena un duro confronto tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon, nel corso del quale viene toccato un nervo scoperto nella vita dell’ex ragazza di Non è la Rai. Una clip ha ripercorso gli ultimi giorni di Nikita, bersagliata dalle critiche di alcuni coinquilini per il suo modo di fare e per il suo sorriso stampato sul volto anche durante le liti. In particolare a scaldare gli animi è l’aereo ricevuto dalla Pelizon, di fronte al quale Cristina ha espresso un giudizio positivo però interpretato come invidia dalla coinquilina.

“Ogni volta la sua reazione è che vorrebbe anche lei. Piuttosto sii contenta per qualcosa che arriverà anche per te, basta che ci credi veramente” spiega Nikita. Frase che ha scatenato la reazione di Cristina che, in un duro sfogo, confessa anche un doloroso fatto privato che l’ha colpita: “Fuori per me non c’è nessuno, quindi non può arrivare nessun aereo. Non si può avere tutto quello che si desidera, ma dove vivi? Allora io vorrei che mio fratello morto di tumore al cervello, morto due anni fa, fosse qui con me. Eppure l’hanno portato via. Ma cosa stai dicendo? Non diciamo stro*ate“.

Cristina Quaranta sbotta contro Nikita Pelizon: “Non parlarmi di queste cose“

Lo sfogo di Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 2022 ha toccato un nervo scoperto, un doloroso capitolo della sua vita. Nikita le spiega: “Non parlo di cose che sono andate via e che non ci sono più, ma di quello che può arrivare nella vita“. Ma la concorrente, in preda a una reazione nervosa, ribatte: “Non parlarmi di queste cose che vado fuori di testa!“. In lacrime, rivela di non crederci: “Io non ci credo perché non ho nessuno fuori! Io divento matta“.

A calmare le acque ci pensa Alfonso Signorini, che cerca di interpretare il pensiero della Pelizon: “Io non credo che nelle parole di Nikita ci fosse un rimprovero alla tua situazione. Semplicemente lei ti ha detto: ‘Vedrai che in futuro qualcuno troverai’“. Cristina è però infuriata e non crede alla visione di vita di Nikita: “Forse non hai capito che è una mia scelta non avere nessuno. Sai quanti uomini posso avere qua fuori? Voglio stare sola ed è una mia scelta“.

